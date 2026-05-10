Un Real Zaragoza indigno y que roza su récord histórico de derrotas

El Real Zaragoza, que acumula tres derrotas consecutivas, en el derbi ante el Huesca, contra el Granada en el Ibercaja Estadio y la de Zorrilla frente al Valladolid que supone un paso prácticamente definitivo para un descenso que ya puede llegar la próxima jornada, está ya cerca del récord histórico, en sus 93 años de caminar desde que se fundó en 1932 en cuanto a derrotas ligueras en una temporada. Suma ya 20, más de la mitad en las 39 citas ligueras disputadas, y está a solo dos de las cosechadas en la 12-13, su peor dato, las 22 en el descenso con Manolo Jiménez, cuando se dio de bruces con la categoría de plata que ahora, trece años después, está a punto de abandonar para lejos de regresar a su lugar histórico, la élite, marcharse a la Primera RFEF.

Este indigno Zaragoza se ha acostumbrado a perder en una temporada que va a quedar para los anales de su historia. Restan tres jornadas, ante el Sporting y el Málaga en casa y frente a la UD Las Palmas en el estadio de Gran Canaria, por lo que el equipo ahora de David Navarro, antes de Rubén Sellés, puntualmente de Emilio Larraz en un solo encuentro y en el inicio del campeonato de Gabi Fernández podría superar esa barrera o igualarla, en función de si pierde los tres partidos que restan o dos de ellos. Viendo la dinámica negativa que lleva no es descabellado que lo haga. Para nada...

El peor en la actual Segunda

Las 20 derrotas, con ocho triunfos y once empates para completar el balance, suponen lógicamente ya el peor registro en esta larga travesía por Segunda iniciada en 2013, superando las 18 de la 20-21, donde JIM evitó el descenso, y las 17 del ya muy problemático curso pasado, donde se mascó la tragedia que está a punto de consumarse ahora, y de la 18-19, donde también se coqueteó con la zona baja. El campeonato con menos derrotas en esta etapa es el de la 21-22, con solo 10, aunque en esa temporada se sumaron hasta 20 tablas, nueve de ellas de forma consecutiva en las primeras jornadas de la competición.

Echando un vistazo a esos 93 años de historia, en la 12-13 el Zaragoza, con una pésima segunda vuelta, bajó sumando nueve triunfos, siete empates y esas 22 derrotas, registro histórico que ahora divisa, teniendo en cuenta que el anterior fue en Primera y este es en Segunda, lo que eleva la indignidad del dato. Con 19 derrotas finalizó en la 11-12, donde se regateó bajar en la recta final, con un milagro con Manolo Jiménez en el banquillo, en la 01-02, en la que sí se descendió, y en la 52-53, entonces en una élite de solo 16 equipos y acabando por caer a la división de plata, mientras que en la 70-71 también culminada con fracaso en forma de pérdida de categoría fueron 18.

Con Gabi fueron cinco derrotas en nueve encuentros, Sellés se quedó en ocho partidos perdidos de 18, David Navarro suma seis en sus once duelos al frente del equipo y Larraz perdió el único que dirigió

El reparto por entrenadores

El Zaragoza no es el equipo que más partidos ha perdido en esta Liga de Segunda, honor muy dudoso que corresponde a la Cultural, pero cae muchas, demasiadas, veces. Gabi Fernández perdió cinco de los nueve partidos que estuvo en el puesto en esta temporada, con las derrotas ante el Sanse (1-0), el Andorra (1-3), el Ceuta (1-0), el Córdoba (0-1) y el Almería (4-2), que significó su despido, mientras que Larraz cayó goleado contra la Cultural en su único partido a los mandos con un contundente 0-5.

Noticias relacionadas

Con Sellés el balance fue de ocho derrotas en sus 18 partidos como entrenador, empezando por las tres consecutivas ante Sporting (1-0), Deportivo (0-2) y Granada (3-1) para que después llegaran ante el Cádiz (1-2), Las Palmas (1-2), Albacete (2-0), Andorra (2-1) y Burgos (0-1), donde se le dio la carta de despido. David Navarro, que suma 11 puntos de 33 posibles en 11 choques ha caído en seis encuentros, ante Deportivo (2-1), Mirandés (1-2), Córdoba (1-0) y los tres más recientes, Huesca (1-0), Granada (0-1) y Valladolid (2-0).