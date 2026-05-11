Los amargos 200 del capitán Francho Serrano

Con 24 años, cumplirá 25 el próximo 17 de octubre, ha alcanzado la cifra de 200 partidos oficiales jugados con el Real Zaragoza Francho Serrano. Lo hace en el peor momento de la historia del club, de camino hacia la Primera RFEF, siendo capitán y emblema del proyecto tras su renovación en el curso pasado, tan indiscutible como lesionado desde noviembre, una rotura de menisco en la rodilla derecha que no le ha impedido seguir jugando, aunque la prudencia pidiera que no lo hiciera. Así llegó a su segundo centenar de partidos en el equipo de su vida Francho en Valladolid, una fecha que remarca su crecimiento y su indiscutible valor, por encima de que el momento solo sea lúgubre para él y para el Zaragoza.

Así, Francho es el jugador número 38 en la historia del Zaragoza en alcanzar las dos centenas de partidos oficiales (el anterior fue el meta Cristian Álvarez), con 191 de Liga y 15.212 minutos, todos de plata, el único Zaragoza que ha conocido el canterano como futbolista, y otras nueve citas coperas, con 13 tantos, de los que solo uno ha rubricado en este curso de pesadilla, el anotado ante el Leganés. A Francho le dio un sitio en el primer equipo Lalo Arantegui, ahora de regrso a la dirección deportiva, en el verano de 2020 tras una carrera meteórica y sin apenas pasar por el filial. Debutó en la 20-21 en la despedida de Rubén Baraja, en la décima jornada, en el empate en el Heliodoro de Tenerife un 1 de noviembre de 2020, para después ser fijo ya con Iván Martínez y con JIM en ese curso. En mayor o menor medida lo ha sido ya desde entonces, porque si no, es imposible alcanzar esa cota en seis temporadas con la que aún tiene que concluir. La centena la alcanzó ante Las Palmas el 30 de abril de 2023, con Escribá como entrenador zaragocista, rival el sábado en el 200.

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El quirófano es la clara amenaza ahora para Francho, que será operado de esa rotura en el menisco al acabar la temporada. La rodilla pareció decirle ya basta, como ante el Racing, cuando paró tres partidos a principios de abril, en Pucela el pasado sábado. «Está bastante fastidiada. En lo que me toque, ayudaré al equipo, desde fuera o desde dentro según vaya la semana», dijo el capitán al acabar el partido, señal de que puede ser baja ante el Sporting. Si ve el mínimo atisbo de jugar, lo hará, como ha hecho estos meses, jugándose la articulación. Renovó la temporada pasada hasta 2030, pero la realidad salarial de su contrato tras esa prórroga es incompatible con la Primera RFEF, por lo que la cifra que ha alcanzado a toda velocidad puede verse frenada en breve.