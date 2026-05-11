Esteban Andrada recurre ante el Comité de Apelación por su sanción de 13 partidos

El recurso del arquero del Real Zaragoza Esteban Andrada ante el Comité de Apelación para rebajar los 13 partidos de sanción que le impuso el Comité de Disciplina ya está preparado y el despacho de Juan de Dios Crespo, el experto abogado en derecho deportivo que ha asumido la defensa del portero argentino, tiene previsto presentarlo este martes, ya que el tiempo, 10 días hábiles desde la comunicación de la sentencia, finaliza el miércoles.

El meta fue castigado con 12 encuentros por la agresión a Pulido, un puñetazo en la cara, y uno por la doble amarilla. De ellos, ya ha cumplido dos, pero dejará esta Liga y el Zaragoza, donde está cedido por el Monterrey mexicano, con cinco cubiertos por lo que regresará a la entidad que tiene su pase y un año más de contrato con ocho pendientes, lo que le puede perjudicar tanto para su permanencia en ese equipo como en un posible traspaso a otros, en Argentina y Chile sobre todo.

El Zaragoza no presentó alegaciones al acta de Arcediano Monescillo en el caso de Andrada, aunque sí recurrió sin efecto la roja a Tasende, que le supuso dos partidos de sanción que ya ha cumplido ante el Granada y el Valladolid. El club se comprometió con el meta a a prestarle la colaboración necesaria, pero en todo caso el recurso es totalmente a título individual por parte del arquero, en solitario en esta batalla judicial.

Juan de Dios Crespo llevó los intereses de Shakthar Donetsk y Milan en el concurso de acreedores del Real Zaragoza y defendió al club ucraniano en el contencioso con la FIFA y el Real Zaragoza en el caso Matuzalem, además de asesorar a la entidad zaragocista el posible recurso, finalmente no presentado, por el desenlace de la Liga en la 20-21 por el parón del covid y la imposibilidad de que Luis Suárez pudiera jugar el playoff ante el Elche tras ser reclamado por el Watford, su club de origen y el que lo cedió al conjunto aragonés.

De momento el recurso para rebajar la sanción a Andrada se va a centrar en los tribunales deportivos, empezando por Apelación y si llega el caso acudiendo al Tribunal de Arbitraje del Deporte, que depende del Consejo Superior de Deportes, teniendo en cuenta que tanto Disciplina como Apelación están bajo el soporte de la Federación Española de Fútbol. El recurso va a estar centrado en las disculpas del jugador, en público y con Pulido, en el arrepentimiento inmediato y en la ausencia de antecedentes en su caso.

Y es que, como el propio Andrada dijo en las disculpas publicadas en los medios oficiales del club apenas unas horas después del derbi, el argentino solo había sido expulsado una vez a lo largo de su carrera y fue por tocar el balón con la mano fuera del área. Además, en ese pliego de descarga se incluiría también el agravio comparativo en relación a los cuatro encuentros impuestos a Dani Jiménez, portero del Huesca, por una acción similar a la de Andrada, al que el cancerbero azulgrana agredió con un puñetazo.

Si Apelación y el TAD no rebajan la sanción (desde el despacho de abogados se considera que se puede conseguir una reducción importante de la misma), la decisión sería acudir a la justicia ordinaria, aunque en todo caso eso se irá viendo con el desarrollo de los hechos. El Real Zaragoza no hizo apelación alguna por Andrada y Disciplina explió en su resolución el porqué de imponer la máxima sanción estipulada por falta muy grave "El Tribunal Administrativo del Deporte ha venido estableciendo de forma consistente en su jurisprudencia el más enérgico reproche hacia las conductas de carácter violento en el deporte. En palabras de la resolución TAD 380/2017, 'los actos de violencia física y verbal en el deporte son y deben ser objeto de un claro y contundente reproche, no solo por los poderes públicos y por los actores del deporte, sino también por la sociedad en general', comenzó el escrito.

Noticias relacionadas

"La naturaleza del golpe -directo, en la cara, con fuerza excesiva- sitúa la conducta en el extremo más grave del espectro de agresiones subsumibles en el tipo. A ello se añade el resultado dañoso constatable: hematoma en el pómulo izquierdo, que acredita la intensidad real de la acción", aseguró Disciplina, que añadió: "El presente sucede en el marco de una competición profesional, concretamente en la Segunda División, siendo esta una categoría del máximo interés social nacional, por lo que la imagen proyectada en la misma trasciende el mero evento deportivo, lo que otorga un plus de responsabilidad de los participantes en la misma".