Eludir el descenso a Primera RFEF, mucho más que un milagro para el Real Zaragoza

No da ninguna esperanza el Real Zaragoza de poder regatear un destino que parece irremediable en forma de descenso a Primera RFEF. Las sensaciones de un equipo que se ha caído por completo, que ha desaprovechado muchas oportunidades y que suma tres derrotas consecutivas y siete partidos sin ganar y dos puntos de 21 solo invitan a pensar que el descenso en las tres jornadas que restan va a terminar por ser un hecho. Las matemáticas, a cuatro puntos de la permanencia con nueve por disputarse, dan y hasta hay algún precedente histórico al que agarrarse. Bueno, en concreto solo hay uno: el Eibar de la 98-99.

El conjunto armero fue capaz de remontar seis puntos cuando restaban nueve por jugarse para acabar salvando la categoría en una machada con Alfonso Barasoain que empezó antes, ya que fue capaz de ganar los últimos cinco choques de Segunda, un pleno al 15 que neutralizó los 11 puntos que tenía de desventaja al acabar la jornada 37. Eran seis dos citas después y las victorias ante Barcelona B, Albacete y Toledo le dieron la permanencia con una distancia mayor con la salvación que la que tiene el Zaragoza a estas alturas. El Mallorca B fue el que acabó bajando en esa temporada.

Los detalles de la gesta

Así que el milagro del Eibar que le puede enseñar un camino al Zaragoza se llevó a cabo con un equipo que venía en una dinámica mucho mejor y mayor confianza cuando afrontó las tres citas finales que un conjunto de David Navarro que es un alma en pena ahora, regalando goles por doquier y con una clara falta de eficacia arriba además de estar cogido entre algodones tanto en el plano físico como en el anímico. Por lo tanto, para que el cuadro zaragocista pueda emular al armero va a hacer falta mucho más que un milagro. De hecho, la defunción apunta a ser el destino más que probable para este Zaragoza camino de la tercera categoría del fútbol español, lo que antes era la Segunda B y ahora es la Primera RFEF.

Solo en 16 ocasiones, menos del 15%, del total de 112, los equipos que acabaron la jornada 39 en descenso lograron estar fuera de esos puestos al finalizar el campeonato

Son 28 cursos con el actual sistema de competición de tres puntos por victoria y 22 equipos con cuatro descensos, desde la 97-98, y solo en 16 ocasiones, menos del 15%, del total de 112, los equipos que acabaron la jornada 39 en descenso lograron estar fuera de esos puestos al finalizar el campeonato. Sin embargo, solo el Eibar lo selló teniendo cuatro puntos o más de desventaja, en este caso seis, ya que los demás tenían la permanencia más a mano.

En la 13-14, el Girona de Pablo Machín eliminó dos puntos para salvarse cuando restaban nueve por jugarse, mientras que el resto de precedentes solo supusieron recortar un punto o evitar el descenso teniendo la misma puntuación que la permanencia a falta de tres jornadas, situaciones idílicas comparadas con la del actual Zaragoza en su lucha por eludir el descenso de categoría. Un punto recortaron el Compostela (99-00), el Elche (00-01), el Poli Ejido (01-02), el Alavés (07-08 y 13-14), el Girona (11-12), el Nástic (16-17), el Córdoba (17-18) y el Lugo en la 19-20 y en la 20-21, en dos temporadas consecutivas. Mientras, salieron de la zona de peligro en esas tres últimas citas tras estar empatados con la permanencia al acabar la jornada 39 el Eibar (02-03), el Poli Ejido (0-3-04), el Xerez (07-08) y la UD Salamanca (08-09).

El Lugo, en la 20-21, fue el último equipo que salió del descenso en las tres jornadas finales. Después, los 16 que han bajado desde entonces, desde la 21-22, estaban en descenso tras la cita liguera 39, la que se lleva a estas alturas

Sin regates en cuatro cursos

El caso es que el Zaragoza se aferra a un milagro que exige desde luego un momento anímico mucho mejor del que tiene, derrumbado en todas sus facetas, pero en lo numérico la opción todavía es posible pidiéndole casi un pleno al 9. Muy difícil, pero posible. Otro dato más lo reafirma: en las últimas 4 temporadas los 16 equipos que ocupaban zona de descenso antes de jugarse los tres duelos finales terminaron bajando, ninguno salió.

Noticias relacionadas

El año pasado, por ejemplo, el Eldense, que tantas semanas amenazó al Zaragoza, que acabó 18º para eludir el descenso en la última plaza con billete de salvación, el Tenerife, el Racing de Ferrol y el Cartagena. Así, el último equipo que logró evitar sellar el billete a la tercera categoría del fútbol español en las tres jornadas finales fue el Lugo en la ya lejana temporada 20-21.