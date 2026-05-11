Las protestas del zaragocismo. Concentración antes del partido contra el Sporting y 48.000 billetes con la imagen de Jorge Mas

El insoportable momento que vive el Real Zaragoza, con el equipo a punto de bajar a Primera RFEF, lo que puede darse este domingo (21.15 horas) en el choque ante el Sporting si el conjunto zaragocista pierde y dos días antes, el viernes, el Cádiz es capaz de derrotar al Castellón en Castalia, va a traer nuevas protestas por parte de la Federación de Peñas y Gol de Pie, además de Ligallo y Colectivo 1932, ya que se ha convocado una concentración antes del partido, a las 20.30 horas, y se repartirán 48.000 billetes de un dólar con la cara de Jorge Mas, presidente del club aragonés desde la llegada de la nueva propiedad en 2022.

El lanzamiento de estos billetes será en el minuto 12 del encuentro ante el Sporting y junto a la cara de Jorge Mas se puede leer que "la afición no se vende, el Zaragoza no es un negocio. Basta ya, el Zaragoza es nuestra afición". Mientras, la concentración tendrá lugar en la puerta 2 del Ibercaja Estadio entre las 20.30 y las 21.00 horas

Desde hace varios partidos también hay una pitada en el minuto 32 contra la nueva propiedad y en este encuentro que puede marcar la despedida del Real Zaragoza del fútbol profesional se van a intensificar las protestas. En esos billetes que se lanzarán desde la grada y que serán repartidos en las puertas de acceso se puede leer las reclamaciones de las peñas zaragocistas, que se quejan de la propiedad ausente y piden un compromiso real.

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Exigen a un presidente en Zaragoza que represente a la entidad (Jorge Mas solo ha venido en nueve ocasiones en cuatro años), "que escuche defienda y esté al lado del club y su gente", también solicitan "gestores competentes con independencia total del Atlético de Madrid. Mariano Aguilar (consejero) y Fernando López (director general) nos han hundido, no somos un club satélite, tenemos identidad, historia y futuro propio" y finalizan sus reivindicaciones en estos billetes de dólar con la necesidad de "incorporar zaragocistas en los puestos de mando, los zaragocistas debemos tener voz y voto en las decisiones que marcan el futuro del club".