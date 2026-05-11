El Real Zaragoza tendrá un jugador en el Mundial. Bosnia llama a Samed Bazdar en la lista definitva

Sergej Barbarez, seleccionador de Bosnia y Herzegovina, ha hecho oficial la lista de 26 jugadores que acudirán al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se disputa este verano entre el 11 de junio y el 19 de julio, y Samed Bazdar, cedido por el Real Zaragoza en el Jagiellonia Bialystok hasta el 30 de junio desde el pasado mercado invernal está entre los convocados definitivos. El delantero, de origen serbio y que cambió de selección en noviembre de 2024, al poco tiempo de fichar por el Zaragoza, es un fijo para Barbarez, ya que ha participado desde entonces en 11 encuentros del combinado bosnio. Bosnia está encuadrada en el Grupo B con Canadá, Suiza y Catar.

La noticia de que Bazdar confirme su presencia en el Mundial es muy positiva para el Real Zaragoza, ya que la cita mundialista puede ser un gran escaparate para el delantero, que tendrá que salir en verano con toda seguridad del club aragonés en caso de descenso a Primera RFEF, ya que entre salario y amortizacion de su fichaje (3 millones al Partizan en el verano de 2024) supone casi un millón de euros al año para las arcas del club. En caso de permanencia en Segunda también podría darse esa salida, de hecho es lo más probable buscando una venta si el Jagiellonia no ejecuta la opción de compra.

Bazdar se marchó en enero al Jagiellonia y allí ha jugado en 15 partidos, 13 de la Ekstraklasa y dos de la Conference League, en la eliminatoria ante la Fiorentina, con tres tantos y cuatro presencias en el once. El serbio, que tiene contrato en el Zaragoza hasta 2029, no participó en las eliminatorias de repesca ante Gales e Italia en marzo, estando en el banquillo en ambas y sin minutos, aunque para Barbarez su presencia en la selección es indiscutible y así lo ha demostrado citándolo para la cita mundialista.

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El Jagiellonia, segundo ahora en la Ekstraklasa tras el Lech Poznan, tiene hasta el 30 de junio para ejecutar una opcion de 2 millones por el 80% del pase, pero todo apunta a que no la realizará y buscará en todo caso una negociación de traspaso con el Zaragoza.