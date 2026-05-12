Adrián Rodríguez no se saca la espina: ya es el zaragocista con más partidos sin sumar una victoria en toda la historia

La sanción de Esteban Andrada, trece partidos por su puñetazo a Pulido en el derbi, devolvió a la portería a Adrián Rodríguez, cedido sin opción de compra por el Deportivo Alavés en verano pasado y que empezó la tempoada siendo titular, además de en los primeros encuentros con Rubén Sellés. El meta balear ha jugado ahora en las derrotas frente al Granada y el Valladolid, aumentando su estadística a 13 partidos en el Real Zaragoza sin victoria, 12 de ellos de Liga y uno de Copa, con tres empates y 10 derrotas de balance.

El equipo zaragocista, para evitar el descenso, tiene que sumar tres victorias (podría valer con dos si Cádiz sigue sumando tan poco) en las tres jornadas que restan, por lo que la racha de Adrián, que va a jugar con total seguridad salvo lesión en los compromisos que restan, ante Sporting y Málaga en el Ibercaja Estadio y la visita a la UD Las Palmas, tendrá que cambiar de forma radical para que el Zaragoza se salve. De momento el meta, de buen nivel general siempre que ha participado, aunque en Pucela no estuvo tan fino, no ha tenido ni una sola oportunidad para sonreír en esta temporada en los 1.200 minutos que ha estado bajo palos.

Antonio Narro, en la década de los cuarenta, y Gómez Vila, en la temporada 72-73, se quedaron en 11 y 10 partidos sin ganar antes de dejar el club

18 goles encajados en 13 encuentros

Apenas tres empates ha logrado el Zaragoza en los trece partidos disputados con Adrián en la portería. Los sumados en Castellón (1-1) y en casa frente a Valladolid (1-1) y Albacete (0-0) suponen la única cosecha en cuanto a puntos de un conjunto aragonés que perdió con Adrián bajo palos en Anoeta con el Sanse (1-0), Ceuta (1-0), Gijón frente al Sporting (1-0), Granada (3-1), Valladolid (2-0) y en casa frente a Andorra (1-3), Deportivo (0-2), Cádiz (1-2) y Granada (0-1), además de en la Copa del Rey ante el Burgos (0-1). En total, el cuadro blanquillo ha encajado 19 tantos en esos trece encuentros oficialesen los que Adrián ha sido titular.

La racha de Adrián ya no es comparable con la de ningún zaragocista en la historia del club. Al último que rebasó fue al delantero turiasonense Antonio Narro, que se quedó entre las temporadas 42-43, en Primera, y 46-47, en Segunda, en 11 partidos (10 de Liga y uno de Copa) sin ganar y no sumó ya su primera victoria de blanquillo, con dos empates y nueve derrotas. Hasta 10, ocho de Liga y dos de Copa, estuvo el centrocampista argentino Pedro Gómez Vila, con seis empates y cuatro derrotas de balance.

En la actual plantilla, Cumic, con seis partidos, y Willy Agada, con dos, tampoco conocen el sabor de la victoria en el Zaragoza

De la época más reciente está el mediapunta Kevin Lacruz, que llegó a 8 en los tres años en los que participó con el primer equipo (09-12), con dos empates y seis derrotas, antes de que el canterano se marchara del club.

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Mientras, en la actual plantilla hay dos futbolistas que tampoco conocen la victoria, ambos llegados en enero, ya que Nikola Cumic, ahora inédito para Navarro, suma tres empates y (Eibar, Cultural y Leganés) y tres derrotas (Burgos, Deportivo y Córdoba) desde que arribó en el final de la ventana invernal y Willy Agada, desaparecido casi desde su llegada, jugó en las tablas ante el Eibar y en la derrota en Andorra