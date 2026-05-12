Larra, el exzaragocista que hace soñar al Casa Pia con la permanencia: "Esta victoria es por todos vosotros"
El carrilero vasco marcó un golazo frente al Vitória SC que permite a los gansos llegar vivos a la última jornada
Gaizka Larrazabal pasó sin pena ni gloria por el Real Zaragoza y tras una cesión al Amorebieta, donde brilló, nunca logró mostrar el mismo nivel en La Romareda. Su trayectoria en Portugal es completamente opuesta a la ofrecida en la capital aragonesa y se ha convertido en una pieza fundamental del Casa Pia. Un conjunto lisboeta, desplazado por no tener su estadio en condiciones a Rio Maior, que sigue inmerso en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol portugués.
El exzaragocista ha sido el encargado de mantener viva la esperanza del Casa Pia tras marcar un auténtico golazo en los últimos minutos para derrotar a domicilio al Vitória SC. Larra recortó a su par con un recorte apoyándose del talón y mandó el balón al palo largo para batir a Charles cuando el partido ya agonizaba hacia un empate que hubiese condenado a su equipo al descenso a Segunda División.
El carrilero vasco, que está jugando en posiciones más adelantadas en los últimos partidos, fue nombrado MVP del partido por su gran actuación. No es la primera vez esta temporada que Larra gana este trofeo individual ya que lo logró el pasado mes de febrero cuando marcó otro gol frente al FC Porto, que sirvió para romper la imbatibilidad del equipo campeón de Liga dirigido por Farioli.
La calculadora por el descenso
Gracias al gol del ex del Real Zaragoza, el Casa Pia ha logrado mantenerse vivo en la lucha por la permanencia en Primeira Liga. El triunfo de los lisboetas les mantiene antepenúltimos con 29 puntos, ocupando la posición que da acceso al 'playout' contra el tercer clasificado de Segunda Liga. Los de Álvaro Pacheco, que reciben en casa en la última jornada a un Rio Ave que no se juega nada, estarán pendientes de lo que haga el Estrela de Amadora, equipo que marca la salvación con 29 puntos, en su desplazamiento a Braga.
En la ecuación por el descenso también se encuentran el Nacional de Madeira con 31 puntos, que se mide al Vitória SC en Funchal, y al Tondela, penúltimo con 28 unidades que se desplazará hasta Arouca la próxima semana. Ya descendido se encuentra el AVS, que sorprendió en su campo un FC Porto resacoso tras sagrarse campeón.
Luis Suárez sigue a lo suyo
Otro viejo conocido del Zaragoza que se llevó el MVP este lunes en la jornada unificada fue Luis Suárez. El delantero colombiano marcó uno de los cuatro goles del Sporting CP en su visita al Rio Ave. El triunfo de los leoes sumado al empate en Da Luz del Benfica de Mourinho frente al Braga les permite recuperar la segunda posición que da acceso a la Champions League la próxima temporada.
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