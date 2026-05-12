Máxima alerta roja: ningún equipo de Segunda en la última década supera las 14 expulsiones del Real Zaragoza, que solo tiene un precedente mayor en su historia

Mario Soberón salió en el minuto 78 del partido en Valladolid y cuatro más tarde, con un pisotón en el tobillo a Latasa, se marchó de forma merecida por una acción muy dura e inaceptable con lo que tenía el Real Zaragoza en juego, buscando un empate que avivara un poco la esperanza, apagada con la diana posterior de Carvajal. Es la decimocuarta cartulina roja que ve el equipo en esta temporada, solo en sus futbolistas, ya que Gabi (ante el Córdoba) y Chus Herrero (contra el Albacete) la vieron en el banquillo en la primera etapa de esta campaña y Néstor Pérez, segundo de David Navarro, también fue expulsado contra el Racing.

El caso es que Soberón, que vio una roja similar en Santander a los 86 minutos por una entrada a Ezkieta cuando había entrado tras el descanso, fue expulsado en Zorrilla por "pisar a un adversario con uso de fuerza excesiva, llegando tarde a la disputa del balón", consignó el colegiado Fuentes Molina en el acta arbitral para elevar hasta 14 el número de expulsiones de jugadores en este curso, nueve de ellas de forma directa.

Con esas 14, el Zaragoza es líder destacado en esa faceta, seguido por el Castellón con 11, mientras que, en el lado contrario, están con dos el Burgos, el Andorra y el Deportivo. El Zaragoza, con 513 faltas, es el undécimo equipo en esa faceta, lo que contrasta más que vivamente con las rojas que lleva, una comparación para reflexionar.

De hecho, en la última década, desde la 15-16, ya no queda ningún equipo que haya visto más rojas en Segunda durante la temporada completa, ya que el Cádiz en la 19-20, el Girona en la 20-21 y el Racing en la 22-23 se quedaron en 12. Hasta 11 llegaron el Fuenlabrada (21-22) el Alavés (15-16) y el Nástic (16-17), registros ya todos superados por el conjunto aragonés cuando aún restan tres choques por jugarse para acabar la Liga.

Desde la 12-13 en Primera el Zaragoza, entonces de Manolo Jiménez y en el año del descenso, no veía 11 cartulinas rojas en una temporada y el récord zaragocista hasta este curso en la larga travesía de plata del equipo es en la 14-15, con nueve rojas en Liga (1 más en Copa). De hecho, el Zaragoza en la 21-22 con JIM solo sufrió dos expulsiones y en la 20-21 fueron tres. Nada que ver con lo que está viviendo este curso. La temporada pasada, en la 24-25, el número de expulsados se quedó en 6. Ocho rojas en la 22-23, siete en la 15-16 y en la 17-18, seis en la 13-14, cinco en la 16-17 y en la 19-20 y cuatro en la 18-19 y en la 23-24 completan el listado en este recorrido reciente por Segunda.

Para encontrar un registro superior hay que viajar a la 96-97, a la temporada con una salvación agónica en Primera con Luis Costa en el banquillo tras el despido de Víctor Fernández y de Víctor Espárrago y en una Liga de 22 equipos. Entonces fueron hasta 19 en Liga, con Xavi Aguado y Kily González con tres cada uno, las dos de Gilmar y Belsué y las que vieron Poyet, Aragón, Garitano, Gustavo López, Konrad, Radimov, Cuartero, Nayim y García Sanjuán.

Noticias relacionadas

Paul Akouokou, con dos rojas, es el jugador zaragocista más castigado junto a Soberón. El mediocentro, se fue antes de tiempo en casa ante el Córdoba (0-1) y en el descanso frente a la Cultural Leonesa (0-5), entonces tras propinar un puñetazo a la pantalla del VAR. La nómina de expulsados la aumentan Pomares (Andorra), Juan Sebastián (Cultural Leonesa), Radovanovic (Huesca), Saidu (Eibar), Cuenca (Castellón), El Yamiq (Eibar) y Bakis, que vio la roja una vez concluido el encuentro en Málaga por, según recogió el acta arbitral, insultar a un adversario, además de la doble amarilla a Pablo Insua en Andorra. Restan las dos de Huesca, la que propició los 13 partidos de sanción para el meta Esteban Andrada, con 12 por la roja directa tras el puñetazo a Pulido y uno más por la doble amarilla, y la que supuso dos encuentros para Dani Tasende por dar una patada sin balón a Luna.