El Real Zaragoza de la Cruz Roja: doce jugadores lesionados o con molestias antes de la última final ante el Sporting

Cuenten hasta 12. Es el número de jugadores que en el primer entrenamiento de la semana en la que el Real Zaragoza se juega ante el Sporting en el Ibercaja Estadio (21.15 horas) la que puede ser la última bala, si es que hay alguna, para evitar el descenso a Primera RFEF, no estuvieron entrenando con el equipo. A saber: Francho, Guti, Rober, Insua, El Yamiq, Martín Aguirregabiria Soberón, Cumic, Agada y los lesionados de larga duración Tachi, Valery y Paulino, este sin ficha desde enero. Así está el equipo en el plano físico de cara al duelo ante el cuadro gijonés.

No todos serán baja, pero sí la mayoría, teniendo en cuenta que por sanción no están el meta Andrada, que también se entrenó en el gimnasio al margen del grupo y al que aún le quedan 10 encuentros de castigo por su puñetazo a Pulido en el encuentro en Huesca, Pomares, que vio la quinta amarilla ante el Valladolid, y Soberón, expulsado con roja directa en ese choque. Al menos, David Navarro recupera tras cumplir sus sanciones a Tasende, de dos encuentros por la roja en el derbi, y Saidu, que cumplió ciclo en Pucela. Paul Akouokou, que fue baja en Valladolid por unas molestias en el tobillo tras superar antes la lesión en la rodilla, un esguince, que sufrió a finales de marzo, entrenó con el grupo, aunque quedan días hasta el domingo y el costamarfileño es una caja de sorpresas siempre en cuestiones físicas.

David Navarro da instrucciones en el entrenamiento. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Francho, un derroche de compromiso y profesionalidad, ya dijo al acabar el partido en Valladolid que la rodilla derecha, donde se rompió el menisco externo en noviembre, estaba "bastante fastidiada". En su día, tuvo que parar tres partidos a finales de marzo y principios de abril (Leganés, Mirandés y Córdoba) y ahora apunta a ser baja ante el Sporting y quizá hasta final de temporada. Si hay una mínima posibilidad jugará el domingo, pero no parece que la vaya a haber, así que el parón definitivo y el paso por el quirófano para suturar ese menisco es lo más factible ahora mismo. Tachi, Valery y Paulino son baja hasta final de curso y Cumic y Agada se lesionaron la semana pasada en el isquiotibial, el nigeriano con un pinchazo indicativo de rotura, por lo que tampoco estarían el domingo, aunque apenas cuentan y Navarro no los echará mucho de menos.

Insua se retiró del partido en Pucela con unas molestias en la rodilla izquierda que ya lleva tiempo arrastrando, es probable que llegue a tiempo el domingo y más difícil es el caso de El Yamiq, que dejó el choque en el descanso tras un pisotón en el gemelo de Latasa con mucho dolor. El eje de la zaga es todo un poema ahora mismo, ya que Radovanovic en Pucela no se vio en condiciones sobre todo anímicas de jugar, aunque este martes ha entrenado. Mientras, Rober sigue su plan específico por sus molestias en la fascia del pie y Martín Aguirregabiria, que no jugó ante el Valladolid por un esguince en la rodilla de carácter leve, se probará en los próximos días para ver si puede volver ante el Sporting.

Soberón tiene una inflamación en el pie, pero es baja en todo caso por sanción y Guti, que no estuvo en Valladolid por, según el club, decisión técnica en la versión oficial, tiene unas molestias en la rodilla derecha, la que se lesionó en enero con una rotura parcial del ligamento lateral interno y de la que se retiró en la parte final del entrenamiento del viernes quejándose de esa articulación, si bien se puso a disposición del entrenador, que finalmente decidió no convocarlo.

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Néstor Pérez, segundo entrenador, junto a Saidu este martes. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Con esa nutrida nómina de bajas en este Real Zaragoza que parece la Cruz Roja, en el entrenamiento han estado los canteranos Tobajas, Iker Vadillo, Lucas Terrer, los metas Obón y Calavia y el juvenil Marín. Y también ha estado en la sesión, presenciada como es habitual por Lalo Arantegui, director deportivo, el segundo entrenador, Néstor Pérez, después de que por en la mañana de este martes fuera el entierro de su padre, Miguel, fallecido el pasado domingo.