La claves económicas del descenso del Real Zaragoza a Primera RFEF: en torno al 40% del presupuesto, menos ingresos, reconstrucción masiva de la plantilla, bajón en los gastos...

El Real Zaragoza dispone de tres jornadas para regatear el abismo del descenso a Primera RFEF (con cuatro puntos de desventaja con la permanencia), lo que implica su salida del fútbol profesional y un varapalo económico que las previsiones sitúan en torno al 40%, en más de ocho millones de euros, cuando la última cifra conocida de negocio está en los 17,9 millones en la temporada 24-25. Bajan los ingresos por retransmisiones televisivas, los percibidos por socios y también lo harán los de comercialización y publicidad, las tres patas del negocio, por lo que el Zaragoza también deberá rebajar sus gastos de personal, que en la 24-25 se elevaron a 15,6 y que han crecido de forma exponencial desde la llegada de Real Z LLC, la actual propiedad.

Hay variables que aún se tendrán que despejar los próximos meses si se acaba bajando, sobre todo en lo concerniente en la respuesta de los socios y en el descenso de la publicidad y la comercialización, lo mismo que la actual propiedad puede establecer un nuevo desembolso en forma de aportación (ha realizado cinco ampliaciones de capital social, 42,7 millones en total, desde su llegada para que ahora esté en 49,015) y desde hace meses Juan Forcén está buscando la entrada de capital aragonés a la entidad. Además, el club puede obtener diferentes traspasos por Liso, Bazdar y Pau Sans, que están cedidos en el Getafe, el Jagiellonia y el Cracovia con opciones de compra que pueden llegar hasta 6 millones por los tres. El Getafe quiere abonar la de Liso (3) pero negociándola y Jagiellonia y Cracovia en principio no pagarán las de Bazdar (2) y Pau (1) y en el mejor de los supuestos negociarán un traspaso. La salida de Liso y de Bazdar es en todo caso obligada, ninguno de los dos jugará en Primera RFEF.

El Zaragoza ingresará en torno a siete millones menos en concepto de televisión. En Primera RFEF se quedarán en medio millón de euros, un varapalo importante. El Zaragoza ha tenido 18.352 socios con asiento este curso, lo previsible es que esa cifra baje y no sería lógico que subieran los precios

El Zaragoza ingresará en torno a siete millones menos en concepto de televisión. Con la nueva propiedad, los derechos de TV han oscilado desde los 7,9 millones en la 22-23, a los 7,4 en la 23-24 y los 6,6 en el curso pasado. En Primera RFEF se quedarán en medio millón de euros, un varapalo importante. Por abonos (18.352 con derecho a asiento en el Ibercaja Estadio y unos 4.700 sin él) también recibirá menos (4,34 millones en la 22-23, 5,2 en la 23-24 y 5,4 en la 24-25) ya que lo previsible en Primera RFEF es que haya menos socios y desde luego no entraría en niguna lógica que se subieran los precios. Y en comercialización y publicidad, donde estos años se ha movido entre 4,6 y 5 millones, también tendrá menores ingresos. La cifra de negocio subió de forma importante con Real Z LLC, que ahora está en esos 17,9 (hasta 18,3 en 2024), ya que estaba en 15,2 en el último año de la Fundación.

El descenso supone una ayuda de un fondo de compensación de en torno a 1,5 millones más una pequeña cantidad en gastos de viaje y se suspende el pago lineal del concurso de acreedores por 5 años y que en 2024 supuso en torno a 1,6 millones tras la compra de deuda

La actual propiedad se ha esforzado en garantizar en público que el proyecto del club se mantiene en caso de bajar a Primera RFEF. Hace unos años, caer a esa categoría habría sido funesto, ahora es un drama en teoría sostenible, en un club con 39'6 millones de deuda neta (al llegar Real Z LLC eran 67,9), 12,7 de ellos del préstamo de CVC que hay que devolver hasta 2072.

El descenso supone una ayuda de un fondo de compensación de LaLiga en torno a 1,5 millones más una pequeña cantidad en gastos de viaje y se suspende el pago lineal del concurso de acreedores por 5 años y que en 2024 supuso en torno a 1,6 millones tras la compra de deuda ordinaria, un 47%, por parte de la entidad.

En Primera RFEF no hay límite salarial que establece LaLiga ya que la categoría depende de la RFEF, pero sí se establece un control de gasto que se va a aumentar la próxima temporada con nuevas medidas. El coste de la plantilla no deberá superar el 70% de los ingresos previstos, hay auditorías, se monitorizan gastos e ingresos y hay un sistema de incentivos y multas

El club ha aumentado mucho estos años de la nueva propiedad los gastos de personal, de 12,58 a 15,6 en la temporada pasada y los va a tener que reducir mucho. La temporada actual ha tenido un límite salarial, un gasto en su plantilla, de 12,8 millones, que también se reducirá, muy posiblemente en un porcentaje similar al presupuesto general (en torno al 40% y entre siete y ocho millones). En Primera RFEF no hay límite salarial que establece LaLiga ya que la categoría depende de la RFEF, pero sí se marca un control de gasto que se va a aumentar la próxima temporada con nuevas medidas. El coste de la plantilla no deberá superar el 70% de los ingresos previstos, hay auditorías, se monitorizan gastos e ingresos y hay un sistema de incentivos y multas para los clubs que cumplan o no los compromisos de pago.

El salario mínimo, 35.000 euros

En la inscripción en Primera RFEF se requiere estar al corriente de pagos y depositar, mediante aval, el 10% de los gastos auditados en la temporada anterior. El presupuesto mínimo de la categoría es de 1,5 millones, aunque el del Zaragoza será muy superior si baja y el salario mínimo de los jugadores es de 35.000 para las fichas profesionales (es de 28.000 para los clubs que ingresan menos del medio millón por derechos de TV) y las plantillas pueden tener un máximo de 18 jugadores de más de 23 años. En la actual Segunda el salario mínimo es de 98.000 euros.

El Zaragoza tiene un total de 20 contratos vigentes contando ahí las recientes renovaciones de Pinilla, Terrer y Barrachina y la plantilla prácticamente será nueva, con unas cifras en los salarios mucho más bajas

En el Zaragoza actual hasta 18 jugadores acaban su vínculo, incluido Guti, a dos partidos de renovar, y tiene un total de 20 contratos vigentes contando ahí las recientes renovaciones de Pinilla, Terrer y Barrachina y también las cuatro cesiones del primer equpo (Liso, Bazdar, Kosa y Pau Sans). La revolución sería enorme en el vestuario. "En un caso de descenso sería una plantilla prácticamente en blanco. Quitando a esos jugadores canteranos, prácticamente ningún jugador tiene contrato con el Real Zaragoza", dijo Lalo Arantegui en una entrevista con este diario. Muchos tienen cláusulas liberatorias en caso de descenso y los que no las tienen sus contratos son inasumibles.

En 2027 acaban Tachi, Radovanovic, Paulino, Sebas Moyano, Keidi Bare y Juan Sebastián. En 2028, Dani Gómez, Valery, Kosa, Tasende, Marcos Cuenca y Álex Gomes. En el caso del extremo de la cantera, su vínculo es hasta 2027 con un año opcional unilateral para el Zaragoza y con Gomes la situación es mucho más enrevesada, con un proceso de renovación parado. En 2029, Liso, Pau Sans, Bazdar, Terrer y Barrachina, mientras que hasta 2030 tienen Pinilla, Saidu y Francho.

En los contratos que está ofreciendo el Real Zaragoza para Primera RFEF en alguno de los fichajes ya cerrados, el salario ronda los 150.000 euros. En el actual Zaragoza hay varios jugadores, no menos de cuatro, que suponen emolumentos iguales o superiores a los 600.000

Lalo Arantegui tiene, como ha ido contando este diario, cerrados los fichajes de Jaume Jardí (Nástic) y Rubén Díez (Ceuta), algún futbolista más atado y varios objetivos en Primera RFEF (Diego Fuoli, del Sabadell, Mingo, del Arenteiro, o Ismael Sierra, del Villarreal B). En los contratos que está ofreciendo el Real Zaragoza para Primera RFEF en alguno de los fichajes ya cerrados, el salario ronda los 150.000 euros. En el actual Zaragoza hay varios jugadores, no menos de cuatro, que suponen emolumentos iguales o superiores a los 600.000, como Keidi Bare, Dani Gómez, Paul Akouokou o Valery, mientras que Bakis no llega a esa cifra por la rebaja que tuvo al jugar muy poco en su cesión al Górnik polaco. La diferencia, como se ve, es tremenda

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La Romareda y el naming

Mientras, con La Romareda, el Zaragoza tiene para este 2026 pendiente pagar 5 millones después de los 10 de 2025 y de los 6 que desemlbosó cuando se creó la Sociedad Nueva Romareda en 2023. Por el naming del estadio, Ibercaja abona 1 millón en Segunda y solo medio en Primera RFEF (en la élite serían 2). Como pagó en el acto los 10 millones por el contrato firmado en 2025 y por 10 años (hasta 2035), el Zaragoza no tendrá que devolver ese medio millón de diferencia sino que se prorrogará el contrato los años que sea necesario.