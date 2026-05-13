Las cuentas del Real Zaragoza para evitar el descenso a Primera RFEF: calendario, rivales y margen de error

Después de siete partidos consecutivos sin ganar, el Real Zaragoza se encamina a Primera RFEF salvo una remontada épica en las últimas tres jornadas. Y por si fuera poco no depende de sí mismo para lograr la salvación tras tirar por la borda una oportunidad tras otra.

El conjunto aragonés, de hecho, podría ser matemáticamente equipo de la categoría de bronce del fútbol español este mismo domingo, una división que no pisa desde 1949 y que sería la mayor deshonra de un club a la deriva y que necesitará, una vez más, renacer de sus cenizas, pero desde más abajo.

El Real Zaragoza tiene cuatro puntos de desventaja con el Cádiz, como en las últimas semanas, pero la diferencia es la falta de tiempo para remontar. Y como en la pasada jornada, el conjunto gaditano jugará este viernes y su resultado marcará si los aragoneses pueden descender o no este domingo.

El Cádiz visita al Castellón este viernes a las 20.30, que está sexto y necesita ganar para tratar de jugar el playoff de ascenso a Primera. Si venciesen los blanquinegros, el Real Zaragoza estaría a salvo una semana sin que el resultado contra el Sporting de Gijón dependiera de ello, lo mismo que si empatan. Pero si gana el Cádiz, algo que no hace desde el 13 de marzo, el Real Zaragoza estaría obligado como mínimo a empatar, aunque sería su muerte virtual, ya que se quedaría a seis puntos con seis por jugarse y teniendo que remontar el golaverage general. Y, si ganase, quedaría a cuatro puntos con seis por disputarse. Si gana el Cadíz y pierde el Real Zaragoza ante el Sporting, descenso matemático.

Es decir, que las pocas opciones de permanencia del Real Zaragoza pasan porque el Castellón le haga un favor al conjunto aragonés y venza al Cádiz. O, al menos, que le rasque un empate como mal menor. Si los amarillos perdiesen, el Zaragoza tendría, una semana más, la oportunidad de colocarse a un punto de los gaditanos con dos jornadas por delante, pero con calendarios muy complicados y que no invitan al optimismo.

Qué tienen por delante el Real Zaragoza y el Cádiz

El Real Zaragoza ha dejado pasar siete oportunidades de oro y ahora el calendario se le complica. El equipo blanquillo recibe al Sporting de Gijón en una ocasión que, si no aprovecha, será su descenso, ya sea virtual o definitivo. El conjunto asturiano llega sin nada en juego, con la temporada finiquitada a nivel de objetivos ya que no puede alcanzar ni la promoción de ascenso ni tiene opción alguna de descenso, y viene sin Dubasin ni Juan Otero, que están sancionados. Ganar o ganar.

Después tocará ir a Las Palmas, que se está jugando entrar en el playoff junto al Málaga, el Castellón, el Eibar y el Burgos; y por último vendrá al Ibercaja Estadio el Málaga, que está exactamente igual que Las Palmas y con los mismos 66 puntos. Quizá el Málaga ya llegue con la promoción asegurada, pero es muy complicado que lo haga con una plaza definitiva que le permita rotar, y es vital quedar lo más arriba posible por el desempate.

En cuanto al Cádiz, tras visitar el SkyFi Castalia recibirá en el JP Financial Estadio a un Leganés que puede dejar sellada su permanencia esta semana virtual o definitivamente si gana al Huesca y que, en ese caso, llegaría sin nada en juego; y terminará la temporada visitando al Racing de Santander, que si gana este fin de semana al Real Valladolid en casa será de Primera si pinchan el Deportivo y el Almería. Y si no, lo podría certificar la siguiente en Málaga. En caso de que no, lo tendrá que amarrar contra los gaditanos.

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El Huesca y el Mirandés

De momento, el Real Zaragoza solo tienes ojos para el Cádiz, pero hay que adelantar al Huesca y al Mirandés también. Los altoaragoneses juegan en Leganés, reciben al Castellón y terminan en Córdoba, mientras que los jabatos visitan a la Real Sociedad B, reciben al Granada y acaban en Leganés.