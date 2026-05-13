Un exzaragocista se queda sin ascenso a Primera División en Francia tras perder en el 'playoff'

Mientras el Real Zaragoza agoniza y tiene muy complicado mantenerse en Segunda División, en la misma categoría pero en Francia un exzaragocista estuvo cerca de poder ascender a la máxima categoría.

El Red Star de Gaetan Poussin perdió 2-3 en la primera ronda de la promoción de ascenso a la Ligue 1 ante el Rodez en un duelo de porteros que jugaron en España (en el Rodez lo hizo Quentin Braat, ex del Real Oviedo), por lo que se queda fuera del playoff y no ascenderá. Todavía quedaba otra ronda más contra un rival de Segunda y una última ante el 16º de la Ligue 1.

Primero se adelantaron los locales con un gol de Cabral, pero empataron los visitantes con un cabezazo inapelable e imposible para Poussin. Volvió a anotar en el segundo tiempo el Red Star tras un saque de esquina en segunda jugada, pero en dos minutos recibió Poussin dos tantos consecutivos que pusieron el 2-3. En el primero recibió un potente disparo a la escuadra desde dentro del área en un córner y, el segundo, se le coló debajo de las piernas un tiro muy cercano tras un contragolpe.

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De todos modos, pese a la eliminación, la temporada del Red Star ha sido buena en líneas generales. Venía de quedar 15º en la última Ligue 2 y ha pasado a jugar promoción de ascenso y con 13 porterías a cero de Poussin, que además ha sido nominado a mejor portero de la temporada.