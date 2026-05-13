Ibai Gómez es el entrenador elegido por el Real Zaragoza en caso de descenso a Primera RFEF, aunque su candidatura también es muy bien valorada en caso de improbable permanencia en Segunda. Al joven técnico bilbaíno, de 36 años, le seduce la opción de firmar por el conjunto aragonés, pero también cuenta con intereses de equipos de Sudamérica y Portugal y tanteos en Segunda División tras su paso por el Andorra.

De todos modos, el entrenador no tiene todavía la decisión definitiva tomada y, aunque improbable, también está la opción de permanencia en Segunda División y, en ese escenario, también podría ser el escogido por encima de David Navarro, que habría cumplido el objetivo pero que volvería a su puesto anterior de enlace entre el primer equipo y la cantera. Los contactos con el entorno del entrenador ya se han producido en varias ocasiones y tanto la decisión del Real Zaragoza de contar con él como el deseo de Ibai de fichar por el conjunto aragonés confluyen y es muy factible su llegada, sea en el escenario que sea.

Ibai Gómez tuvo una prolífica carrera como futbolista, desempeñándose como un mediapunta o extremo con clase y buen pie. Despuntó en el Athletic de Bilbao y en el Deportivo Alavés, donde vivió el grueso de su carrera deportiva, siempre en Primera División.

Después tuvo una experiencia en Irán y disputó tan solo siete partidos con el Deportivo de La Coruña en Primera RFEF en su primer contacto con la nueva categoría de bronce del fútbol español y hacia la que se encamina el Real Zaragoza salvo milagro. Anunció en noviembre del 2022 anunció su retirada, justo antes de cumplir los 33 años, para centrarse en su sueño de ser entrenador.

Primero dirigió al Santutxu juvenil con Fernando Amorebieta, excompañero suyo en el Athletic, como ayudante. Después fue el técnico de la selección olímpica de República Dominicana en los Juegos de París 2024, donde estuvo además encuadrado en el mismo grupo de España, a la postre medalla de oro.

Tras ello, firmó por el Arenas de Getxo de Segunda RFEF, con quien consiguió el ascenso a Primera RFEF con unos registros de 50 goles a favor y solo 24 en contra en 34 partidos. Ya en enero, en mitad de temporada, tuvo ofertas para dirigir en Segunda División, pero se mantuvo en el banquillo del conjunto vasco hasta que, el pasado verano, fichó por el Andorra.

Su inicio de curso fue espectacular, con cuatro victorias (una de ellas en el Ibercaja Estadio por 1-3 en la segunda jornada y otra en El Sardinero contra el Racing), dos empates y una sola derrota, pero una mala racha de ocho partidos consecutivos sin victorias y con solo tres puntos acabó con su destitución.

En cuanto a su estilo de juego, a Ibai Gómez le gusta que sus equipos sean protagonistas con el balón, que manejen el partido y tengan la iniciativa, y la presión muy alta para contragolpear. Además, le gusta tener a la defensa muy adelantada y que los jugadores estén muy juntos.

De hecho, ha reconocido en entrevistas que el técnico que más le ha marcado en su carrera y su referente en el banquillo es Marcelo Bielsa, que le dirigió dos años en el Athletic, y quien ha sido su mayor inspiración en el estilo de juego: "Para mí, Marcelo es el entrenador que más marca te deja, más sello te deja. Es un entrenador muy peculiar. En la forma de entrenar, en la forma de gestionar... para bien y para mal", dijo.

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Además, también reconoció que cambió su percepción de la exigencia y del perfeccionismo tras conocer al técnico argentino. Es un entrenador, además, que se involucra en los fichajes que quiere. Se pone en contacto con ellos, les cuenta el proyecto, su rol y qué espera de ellos, apostando por una cercanía que los futbolistas valoran, por lo que, en caso de firmar, se espera que se involucre con la dirección deportiva en los fichajes a firmar.