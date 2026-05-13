Jardí, Rubén Díez, el nuevo Real Zaragoza de Lalo Arantegui y una responsabilidad histórica

El Real Zaragoza se vio obligado a pegar un volantazo a mitad de la temporada después de que los primeros giros de dirección, relevo de Gabi, la prueba con Emilio Larraz y la etapa de Rubén Sellés, no produjeran el efecto deseado. A principios de marzo, la SAD destituyó a Txema Indias, el director deportivo que había fichado hacía ocho meses para manejar el límite salarial más alto de esta etapa de Segunda y al propio Sellés. De sopetón, el club cambió al ideólogo y al capitán con mando en el barco.

Fue entonces cuando la SAD tomó la decisión de que Lalo Arantegui regresara para ocupar el mismo puesto que había ostentado en una etapa previa. En su presentación, a inicios de marzo, el ejecutivo aragonés ya advirtió de que iba tarde para muchas cosas. Arantegui comenzó a trabajar con una dificultad añadida. El futuro deportivo del Real Zaragoza estaba todavía por decidir: si en Segunda División o si en Primera RFEF. De hecho, a día de hoy, aunque la cosa está muy negra, sigue sin estar definido. La salvación parece imposible, pero imposible todavía no es de momento.

Ese día, el de su vuelta, Lalo empezó a trabajar sobre un modelo y unos conceptos compatibles con los dos escenarios. En esa línea ha acordado ya las llegadas de Jaume Jardí, extremo del Nástic, o de Rubén Díez, que regresará a casa después de hacer el camino de vuelta y cargarse de méritos. Dos jugadores con perfiles válidos tanto para Segunda como para Primera RFEF, ambos con buen pie aunque su contratación responda a diferentes fundamentos: Jardí es una pieza revalorizable y Rubén Díez, para exprimir sus últimos años de rendimiento.

El director deportivo, junto a Fernando López, director general, el día de su presentación. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Sea en la categoría que sea, el Real Zaragoza de Lalo Arantegui no se parecerá en nada al de Txema Indias. Estará sustentado sobre ideas distintas y se creará a partir de pensamientos también diferentes. En su primera etapa, el actual director deportivo terminó saliendo por la puerta de atrás, después de dos buenas temporadas que acabaron en la primera eliminatoria de playoff, desgastada su figura y desgastado él mismo por problemas de todo tipo. El Zaragoza quema mucho.

Para la etapa que acaba de comenzar, Arantegui notará una gran diferencia con la anterior: ahora tendrá más dinero para gastar en cualquiera de los dos escenarios posibles. En unas semanas, el destino del equipo quedará completamente resuelto. Y Lalo empezará su obra. Un descenso sería catastrófico. Eso sí, sus consecuencias no le salpicarán porque llegó a mitad de temporada, solo la elección de David Navarro le es atribuible.

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En su figura están puestas todas las esperanzas para crear un nuevo Real Zaragoza, nuevo de verdad y, sobre todo, reconocible en sus decisiones y en un camino deportivo firme, lejos de la inestabilidad, los vaivenes y las malas elecciones encadenadas. La comparación con el pasado más reciente le favorecerá por razones que no hace falta ni explicar. Para él, esta empresa supondrá un desafío enorme. Será también un reto precioso pero, a la vez, peligroso. Arantegui está ante el trabajo más importante de sus 48 años: darle vida a un Zaragoza muerto. La felicidad será máxima si alcanza el éxito y el disgusto de aúpa si no lo consigue. Que sea una gran responsabilidad le pesará como lo que es: la mayor responsabilidad de su carrera profesional.