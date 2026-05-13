Pablo Insua sufre una rotura muscular que puede hacer que no juegue más con el Real Zaragoza

La lista de jugadoras K.0 del Real Zaragoza no para de crecer. El último en unirse de manera oficial a ese club es Pablo Insua. El club aragonés ha emitido este miércoles un comunicado en el que informa de que "el jugador ha sido sometido a pruebas médicas que han determinado que sufre una rotura de fibras en el sóleo de su pierna izquierda".

Restando apenas tres jornadas para el final de la temporada en Segunda División y no teniendo contrato para el curso que viene, es bastante probable que el choque ante el Valladolid del pasado sábado haya sido el último en el que el gallego se haya vestido con los colores del Real Zaragoza.

El central ya no se ejercitó ayer con el resto de sus compañeros en una sesión plagada de bajas. Además de Insua, no estuvieron a las órdenes de David Navarro los siguientes jugadores: Francho, Guti, Rober, El Yamiq, Martín Aguirregabiria Soberón, Cumic, Agada y los lesionados de larga duración Tachi, Valery y Paulino.