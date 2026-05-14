El canterano del Real Zaragoza Álvaro Cortés debuta con el FC Barcelona
El aragonés fue titular y jugó los 90 minutos en la derrota de los catalanes ante el Alavés
El esperado estreno de Álvaro Cortés con el FC Barcelona ya es una realidad El defensa zaragozano, que había cumplido 21 años apenas unas semanas antes, disputó sus primeros minutos oficiales con el primer equipo azulgrana en Mendizorroza, en un partido que terminó con derrota culé ante el Alavés por 1-0.
El marcador, sin embargo, no cambia demasiado el panorama deportivo del Barça. El conjunto dirigido por Hansi Flick ya había dejado sentenciado el campeonato liguero el fin de semana anterior, después de imponerse al Real Madrid en el Clásico y proclamarse campeón de Liga. Por eso, el duelo en Vitoria tenía más valor simbólico para Cortés que consecuencias reales para la clasificación azulgrana.
El central aragonés fue titular y completó todo el encuentro en el eje de la defensa. Compartió zaga con Pau Cubarsí, internacional español, y dejó una actuación sobria en un partido incómodo para el Barça, superado por un Alavés que afrontaba la cita con una necesidad mucho mayor.
Formado en el fútbol aragonés, Cortés nació en Zaragoza en 2005 y es otro de los nombres que salieron de la cantera del Real Zaragoza durante los últimos años. Antes de llegar al club blanquillo, también había llamado la atención en el Stadium Casablanca. En 2021 dio el salto al FC Barcelona, donde ha seguido progresando hasta abrirse camino en la estructura azulgrana.
- Ibai Gómez es el entrenador elegido por el Real Zaragoza
- El inmenso dolor de Néstor Pérez, el segundo entrenador del Real Zaragoza: En el nombre del padre
- El Real Zaragoza que cambiará de arriba abajo y la sacudida en la propiedad de la SAD
- Real Valladolid - Real Zaragoza, en directo: Insúa regala el 1-0 a Latasa
- La única ventaja económica del descenso a Primera RFEF. El convenio de acreedores del Real Zaragoza se suspendería por 5 años
- La claves económicas del descenso del Real Zaragoza a Primera RFEF: en torno al 40% del presupuesto, menos ingresos, reconstrucción masiva de la plantilla, bajón en los gastos...
- Váyanse todos y déjennos morir en paz: La contracrónica del Valladolid-Real Zaragoza
- Jardí, Rubén Díez, el nuevo Real Zaragoza de Lalo Arantegui y una responsabilidad histórica