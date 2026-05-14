Francho no puede más: el capitán del Real Zaragoza podría no volver a jugar esta temporada y pasará por el quirófano

Todo apunta a que Francho Serrano no volverá a jugar esta temporada y que, por tanto, el curso habría acabado para el capitán del Real Zaragoza, cuya rodilla ha dicho basta. Después de jugar durante varios meses con el menisco roto, el canterano ha forzado jugando con dolor hasta ahora, pero otro golpe sufrido en la zona dañada en Valladolid acentuó el problema hasta el punto de que es muy probable que no tenga minutos en las tres últimas jornadas.

De hecho, el centrocampista habría sido sometido a pruebas médicas en las últimas horas que habrían vuelto a desaconsejar que siga compitiendo a pesar de que el capitán viene derrochando compromiso para ponerse a disposición del técnico ante la situación extremadamente delicada del equipo, con más de un pie fuera del fútbol profesional.

Pero ha llegado el momento de parar. Francho no puede más y la rodilla ha dicho basta. En este sentido, el zaragozano pasará por el quirófano para reparar esa rotura parcial del menisco detectado tras el encuentro disputado contra el Leganés en el Ibercaja Estadio. "Voy a estar hasta el último momento, alargarlo lo máximo posible y en verano decidiré qué hacer con la rodilla, aunque lo más seguro es que haya que operar casi al 100% porque así no puedo seguir",, admitió el futbolista hace menos de un mes en una entrevista concedida a este diario en la que añadía que "está actuando más un poco mi corazón, mi fuerza, mi voluntad de querer estar y ayudar. Obviamente, estoy a más del 50% porque si no sería totalmente imposible y después del día del Racing, cuando la lesión se agravó con una inflamación, el descanso la rebajó y la rodilla me está permitiendo un poco".

Pero el desgaste acumulado desde entocnes ha hecho mella hasta el punto de poner punto final, previsiblemente, a su campaña. Voy a competir hasta que la rodilla lo permita. Yo soy así y mientras pueda ayudar, lo haré. Cuando no pueda, levantaré la mano. Ese será el último día", dijo en esa misma entrevista.