Horario y dónde ver el decisivo Real Zaragoza-Sporting de Gijón de LaLiga Hypermotion

El Real Zaragoza afronta un encuentro vital para su permanencia en Segunda División, en el que si vence todavía tendrá opciones matemáticas de continuar una temporada más en la categoría de plata, aunque su margen de error ya es nulo.

El conjunto aragonés comienza la jornada con cuatro puntos de desventaja con respecto al Cádiz, equipo que marca la salvación, a falta de 9 por jugarse. Y saltará al césped del Ibercaja Estadio ya sabiendo el resultado del conjunto gaditano, ya que juega este viernes en Castellón, y también del Mirandés, otro rival para la permanencia, que visita a la Real Sociedad B el sábado.

Además, se vivirá un ambiente de protesta en el estadio zaragozano, ya que hay preparados 48.000 billetes con la cara de Jorge Mas para ser lanzados en el minuto 12 de partido y una concentración en la puerta 2 del Ibercaja Estadio entre las 20.30 y las 21.00 horas.

A las 21.15, un horario poco habitual, 15 minutos más tarde de lo que suele ser normal durante toda la temporada debido a la disputa de la jornada unificada en Primera División, comenzará el choque entre zaragozanos y asturianos.

El duelo no se emitirá en abierto ni a través de Orange, así que la única opción es seguirlo a través de LaLiga Hypermotion TV, disponible en plataformas como DAZN, Amazon Prime, Movistar+, Embou y otras que poseen los derechos de la competición.

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Este fin de semana el partido en abierto se emitirá el sábado a las 18.30 y será el Almería-Las Palmas decisivo tanto para el ascenso directo de los andaluces como para la clasificación para el playoff de los canarios.