Jesús Bernal: "Tengo un sentimiento de pena por el Real Zaragoza porque es mi casa"

¿Qué tal se encuentra a nivel personal? Y para el Sporting quedan tres jornadas pero irrelevantes.

Ha sido una temporada difícil porque cuando empezó el año teníamos claro el objetivo y no hemos sido capaces ni de pelearlo. No hemos luchado hasta el último momento por el playoff. Ha sido bastante complicado con el paso de dos entrenadores, que también es algo que al futbolista no le gusta porque habla muy mal del desempeño que hemos realizado. Y a nivel personal también temporada complicada porque al final no disfrutas los minutos que quieres, sobre todo después de una lesión tan grave, pero físicamente estoy perfecto, no he sufrido ninguna lesión muscular ni ninguna molestia después de una recuperación tan larga y complicada, así que en ese aspecto estoy contento.

¿A qué achaca su falta de minutos?

Son decisiones del entrenador. Siempre intenta hacer lo mejor posible y en este caso no he contado con los minutos deseados, pero son cosas del fútbol. Lo que depende de uno es estar al 100% y entrenar lo mejor posible. Después de la recuperación tuve muchos minutos casi recién recuperado, como quien dice, y luego desaparecí un poco. Lo importante es estar preparado para cuando llegue la oportunidad, que seguro que llegará.

¿La lesión del ligamento cruzado la tiene totalmente olvidada? Sobre todo en el aspecto mental.

Durante la lesión viví momentos muy duros, en los que te apoyas en tu familia, en tu pareja y en la gente que te rodea, pero en cuanto juegas en los primeros cinco minutos y vas al suelo o al choque ya se olvida porque ves que no pasa nada. El futbolista lo que quiere es jugar y en cuanto tienes la capacidad de hacerlo te olvidas de todo y te centras solo en el fútbol.

Además regresó en El Alcoraz, en Aragón, su tierra, con familiares y amigos en la grada.

Lo recuerdo un poco bien y mal, porque perdimos 2-0, pero bien porque fueron diez meses y algún día más fuera, así que solo saltar al terreno del juego ya era una alegría. Fueron pocos minutos, pero esa sensación de volver a sentirte futbolista y rodeado de tu gente fue muy bonito.

Están viviendo semanas raras en el Sporting, con el anuncio de la salida de Borja Jiménez, sin objetivos y con tres derrotas seguidas.

Es normal que la gente no esté contenta y te exija, porque somos conscientes de que no hemos hecho un buen año. Es cierto que estas semanas son un poco raras, se vive todo con un poco de incertidumbre, pero tenemos que ser lo más profesionales posible y estamos entrenando al 100%. Quedó demostrado en Málaga, que intentamos competir con todo para cerrar la temporada de la mejor manera.

¿Cómo de cerca estuvo su regreso al Real Zaragoza hace dos temporadas, justo antes de fichar por el Sporting?

Salieron muchas cosas, pero en su momento yo estaba totalmente abstraído de todo, porque seguía la temporada con el Racing de Ferrol y obviamente me parecía una falta de respeto pensar en cualquier otra cosa, así que estaba en manos de mi representante. Yo tengo que estar centrado en mi trabajo, en estar al 100% y él es el que tiene que preocuparse del tema contractual. Sinceramente, desconozco lo cerca o lejos que estuve.

En aquel momento el Real Zaragoza vivía una parálisis institucional, un clásico ya. ¿Cree que sin esa incertidumbre la camiseta hubiera sido distinta?

Como se suele decir, con el periódico del lunes todo se ve diferente. No lo sé, porque también tuve la fortuna de cerrar muy pronto mi llegada al Sporting, que fue algo que tanto el club como yo teníamos muy claro. En el momento en el que tomé la decisión ya no hablé con mi representante de opciones que hubo o dejo de haber porque quería ya centrarme en el Sporting. Sé que hubo bastantes opciones pero no llegamos a valorarlas.

¿Puerta cerrada al Real Zaragoza o el futuro es muy caprichoso?

Nunca se sabe y nunca se puede decir nunca. Nunca esperé llegar a un Racing de Ferrol, jugar en el Rayo Majadahonda o en el Sporting. Creo que al final es simplemente trabajar en el día a día y lo que vaya viniendo, convencido y al 100%.

¿Cómo afrontan el duelo en el Ibercaja Estadio? Es un duelo muy difícil de jugar, sin objetivos para ustedes y con el drama del Real Zaragoza, que también le afecta.

Es un partido difícil. En mi caso tengo ese sentimiento de pena con el Real Zaragoza porque es mi casa y desearía que estuviera en otras posiciones, pero tenemos que ser lo más profesionales posible, intentar competir y ganar por respeto a nuestra afición, a nuestro trabajo y al escudo que llevamos.

Para usted será uno de los duelos más difíciles de su carrera en lo emocional.

Me gustaría que este partido se jugara por otros objetivos para ambos, sobre todo que no estuviera el Real Zaragoza en esta situación, pero no puedo hacer otra cosa que no sea dar el 100% de mí. En cuanto el balón empieza a rodar, el futbolista intenta abstraerse de todo y dar lo mejor de sí mismo.

¿Qué ambiente espera en el Ibercaja Estadio? Hay protesta y el descenso puede ser realidad.

Cuando un club tiene unas aspiraciones y justamente en este caso son las contrarias, es normal que el ambiente esté un poco crispado. Esperemos que sea un partido competido y a ver si por lo menos la gente puede disfrutar de un buen fútbol, aunque está claro que eso va a ser un segundo plano para la afición del Real Zaragoza.

Le dicen hace 10 meses que el Real Zaragoza podría descender a Primera RFEF y con dos semanas de margen, ¿se lo hubiera creído?

No. Cuando sale el calendario y ves que a falta de tan pocas jornadas vas a ir a Zaragoza a jugar piensas que a lo mejor te estás jugando cosas, pero ni mucho menos que uno de los dos equipos puede estar peleando por el descenso.

¿Y qué cree que ha fallado?

Desde fuera es difícil opinar. Creo que hay años complicados en los que todo parece que se tuerce y el mundo del fútbol es muy complicado porque haces una plantilla competitiva pero las cosas no salen, tienes lesiones y cuando parece que coges una buena racha llegan un par de partidos con malos resultados y vuelves a verte abajo. Creo que es un cúmulo de muchas cosas.

¿Mantiene contacto con gente del Real Zaragoza? ¿Y qué le dicen?

Sí, sí, hablo de vez en cuando hablo con ellos. Por ejemplo el día que David Navarro se puso al cargo hablé con él porque fue mi entrenador en Tarazona, le tengo muchísimo cariño y le deseé suerte. Pero es una situación muy difícil en la que creo que lo mejor es dejar espacio para tampoco ni agobiar ni molestar.

¿Ve alguna opción de salvación para el Real Zaragoza?

Mientras las matemáticas te lo permitan y haya vida tienes que luchar por ello y dar lo mejor de ti mismo. Cuando acabe la temporada hay que decir que he dado todo y si lo he conseguido, perfecto; y si no que sea porque no he podido hacer más, sobre todo por el respeto al escudo y a la afición.

Si el Real Zaragoza acaba consumando el descenso, ¿qué le espera en Primera RFEF? Es una categoría que conoce y en la que ha logrado ascender.

Es una categoría que es más profesional que la antigua Segunda B, en la que hay clubs que están muy bien preparados y que buscan el ascenso y sobre todo creo que hay claros ejemplos de equipos que bajan de Segunda y que suben a la primera. Es complicado entrar en la dinámica de competir en Primera RFEF, en campos diferentes a los que estás acostumbrado, y hay equipos muy duros, con grandes plantillas y con jugadores que quizás no son tan conocidos pero que tienen un nivel muy alto. Es importante que si se da el caso tengan las cosas claras, tengan también un poco de tranquilidad y de paciencia y creo que un buen espejo para mí sería el Tenerife, que es uno de los clubs que nada más descender ha conseguido el ascenso.

Le queda un año más de contrato, pero no ha dispuesto de todos los minutos que esperaba. ¿Ha hablado ya con el Sporting sobre su futuro?

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Hay que estar centrados en que acabe la temporada y cuando termine, como todos los años, te reúnes, hablas, haces un balance y miras en perspectiva y ves qué deparará el futuro. Yo tengo un año más de contrato y es cierto que tengo ahí la espina clavada de no haber mostrado el mejor nivel por la lesión, la falta de minutos o por otras circunstancias. Estoy muy contento, es un gran club y estoy muy agradecido y con muchas ganas de poder demostrar.