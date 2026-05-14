Mawuli se suma a un parte de guerra de 13 lesionados y dos sancionados en el Real Zaragoza antes de la 'final' ante el Sporting

Siguen creciendo los problemas físicos en un Real Zaragoza muy mermado. Mawuli Mensah se unió este jueves a la larguísima lista de jugadores que no entrenaron con el conjunto aragonés por molestias en el cuádriceps a tan solo tres días de recibir en el Ibercaja Estadio al Sporting de Gijón en una final por la permanencia. Un duelo trascendental y vital para evitar el descenso a Primera RFEF, incluso de forma matemática, sin medio equipo.

David Navarro, a este paso, tendrá que hacer malabarismos para poder formar un once inicial y para completar la convocatoria ante la plaga de bajas, un clásico de cada año, que asola a un Real Zaragoza ya que está casi muerto en lo anímico y en lo futbolístico, pero ahora también en el aspecto físico.

Francho, Rober, Soberón, Agada, Insua, Aguirregabiria, Guti, Cumic, El Yamiq, Mawuli, Valery, Tachi y Paulino (este último sin ficha) no se ejercitaron este jueves a las órdenes de David Navarro en la Ciudad Deportiva. Y sí lo hicieron Pomares y Andrada, pero ambos son baja por sanción, lo mismo que Soberón, aunque está fuera por lesión.

A día de hoy, el único que tiene opciones de llegar al duelo contra el Sporting de toda esa lista es Rober, a la espera de si las molestias de Mawuli son por lesión o solo por precaución ante la falta de efectivos. El extremeño reveló en rueda de prensa la pasada semana que lleva casi dos meses con dolor en el pie por una fascitis plantar y sigue un tratamiento conservador durante la semana para poder jugar.

La idea también es que Aguirregabiria se pruebe conforme se acerque el partido, pero el resto, incluido Francho, cuya rodilla seguramente ha dicho basta, lo más probable es que sean baja.

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Y está el caso de Radovanovic, que por un problema personal grave estuvo convocado contra el Real Valladolid pero no se vio para jugar, lo que propició que salieran tanto Pomares como Álex Gomes.