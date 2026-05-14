Navarro estudia dar la alternativa a Tobajas en el Real Zaragoza ante el Sporting

Cosecha del 2006, Jaime Tobajas apunta a tomar muy pronto la alternativa con el primer equipo del Real Zaragoza. Y es que el talentoso jugador aragonés tiene numerosas opciones de debutar el domingo ante el Sporting o, al menos, así figura en los planes de David Navarro, que valora desde hace tiempo conceder la alternativa al mediapunta. De hecho, los numerosos problemas físicos del conjunto aragonés y la escasa disponibilidad de efectivos (apenas doce del primer equipo a solo tres días del encuentro) podrían, incluso, abrir la puerta del once inicial al futbolista zaragozano, que se uniría así al amplio listado de jugadores que han sido utilizados a lo largo de un curso tan convulso como nefasto.

Si, finalmente, Navarro se decide a situar a Tobajas en la pizarra, lo hará como respuesta al fútbol envuelto en descaro de un jugador que es todo un sinvergüenza en el buen sentido de una palabra que define a la perfección el fútbol de barrio de un atacante que puede jugar en cualquier posición de la ofensiva, si bien es por detrás del punta donde reside su mejor versión.

Llegado a la Ciudad Deportiva tras pasar por Santo Domingo Juventud o Ebro, el zaragozano es talento puro. Su gran visión de juego y capacidad para dar el último pase le convierten en uno de los principales valores de la cantera. Es tan listo como liviano, lo que le sitúa en desventaja respecto a los defensas y penaliza, en numerosas ocasiones, su querencia por la conducción. En pleno proceso de aprendizaje destinado a soltar antes la pelota y buscar más la asociación para no perder el duelo físico, el embrujo de Tobajas es de esos que entra por los ojos del aficionado zaragocista, ávido de futbolistas talentosos, verticales y que conciben el fútbol siempre hacia delante. Un caradura en toda regla que puede, incluso, ejercer como interior en un 4-3-3 pero que adquiere una dimensión especial en la mediapunta o desde un costado entrando hacia dentro. Casi tanto como el aire fresco que su presencia otorgaría a un equipo en el que el desparpajo apenas existe más allá de Rober o Pinilla.

En caso de debutar, Tobajas sería el efectivo número 38 en tener minutos esta temporada con el primer equipo del Real Zaragoza, una cantidad totalmente desproporcionada y signicativa. A este amplio listado, en el que no figura Kosa que se marchó cedido sin haber tenido un solo minuto en Liga, también oposita Iker Vadillo, otro canterano que, al igual que Tobajas se ha incorporado recientemente a las convocatorias del primer equipo.