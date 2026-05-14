El Real Zaragoza ultima la llegada de Drulic a la Ciudad Deportiva y la de Diego Serrano como entrenador del filial

El exjugador del Real Zaragoza Goran Drulic se incorporará a la estructura del club para hacerse cargo de uno de los equipos de las categorías base. El balcánico, de 49 años, regresará de este modo al club en el que militó como futbolista durante cuatro temporadas tras llegar en 2001 como el fichaje más caro hasta entonces en la historia de la entidad.

El acuerdo está prácticamente sellado y cumplirá el deseo de Drulic, que, como expuso en una entrevista concedida el pasado año a este diario, soñaba con entrar en la Ciudad Deportiva al disponer de los títulos necesarios para ello y contar con la formación pertinente.

El serbio, al que una grave lesión de rodilla truncó las esperanzas depositadas en él desde el Real Zaragoza, llevaba un tiempo ejerciendo como taxista por hobby, pero con la intención de regresar pronto al fútbol como entrenador, algo que hará en las instalaciones de la Carretera de Valencia al mando de uno de los equipos de unas categorías base que quedarán a cargo de Javier Garcés, que está a punto de firmar su llegada como nuevo director de cantera del Real Zaragoza, un puesto que lleva vacante desde la salida de Ramón Lozano, a finales del año pasado.

La estructura también se reforzará con la llegada de Diego Serrano para dirigir al Deportivo Aragón, recién descendido a Tercera RFEF. El aragonés, que el pasado verano dejó la SD Huesca tras dos campañas al frente del Juvenil A, es el elegido para suceder a Emilio Larraz, que acaba contrato y ya confirmó su salida del club, y acometer el intento de retorno a Segunda RFEF una vez que Juan Carlos Beltrán, el preferido por la dirección deportiva encabezada por Lalo Arantegui, declinó la propuesta del Real Zaragoza.

En este sentido, el acuerdo entre Serrano y el club aún no está firmado, pero está cerrado y a falta tan solo de rúbrica.