Apelación decidirá la próxima semana con Andrada y el Zaragoza le sancionaría solo con pagar la multa de su castigo de Disciplina

El recurso de Esteban Andrada ante el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol ya está presentado (fue al final el miércoles en concreto, en el último de los diez días hábiles que había para ello) y este órgano tiene previsto emitir su veredicto la próxima semana, una vez estudiado los argumentos que ha presentado el meta, a través del despacho del prestigioso abogado Juan de Dios Crespo, para reducir la sanción que le impuso el Comité de Disciplina de 12 partidos tras su agresión a Pulido en el derbi y de uno más por la doble amarilla que vio en ese choque. De ellos, el meta argentino ha cumplido ya dos.

El recurso de Andrada, que si no hay una reducción de esa sanción acudirá al Tribunal de Arbitraje del Deporte y después no descarta ir a los tribunales ordinarios, está presentado a título absolutamente individual y en ningún caso desde el Real Zaragoza, que ya no presentó alegaciones al acta arbitral de Arcediano Monescillo tras el partido antes de la sanción de Disciplina, que le impuso el castigo máximo de 12 encuentros por ese puñetazo a Pulido.

De 600 a 3.000 euros

El Real Zaragoza, tras lo sucedido en El Alcoraz el pasado 26 de abril, anunció que tomarías las "medidas disciplinarias pertinentes" con el meta, pero de momento lo que ha transmitido al jugador, según algunas fuentes, es que debe abonar la multa que ha impuesto el Comité de Disciplina y que no hay otra sanción en la SAD por el régimen. La entidad alude a que no se puede desvelar el contenido de esa sanción recogida en el régimen interno para hacer público el castigo que como club ha impuesto al meta. En el caso de la reciente multa del Real Madrid a Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni por su pelea sí se hizo público por ejemplo la sanción (medio millón de euros) para ambos.

Si Andrada acaba abonando esa multa impuesta por Disciplina (normalmente la sufragan los clubs), el castigo en euros correspondería a una infracción grave, tipificada con una multa de entre 601,01 a 3.005,06 euros. En el caso de infracciones muy graves es de 3.005,06 a 30.050,61 euros y si es leve de hasta 601,01 euros. La Federación, en su artículo 52, donde tipifica las multas asegura que "tratándose de futbolistas, técnicos/as, directivos/as o auxiliares las multas impuestas serán abonadas, en todo caso, por el club en el que presten sus servicios", aunque en este caso el portero abonaría a la entidad ese castigo. En los acuerdos adoptados por el Comité de Disciplina el 29 de abril donde se juzgó el puñetazo de Andrada se asegura que "los hechos encuentran encaje en lo previsto para las agresiones tipificadas como graves".

Las claves del recurso

De momento el recurso para rebajar la sanción a Andrada se centra en las disculpas del jugador, en público y con Pulido, en el arrepentimiento inmediato y en la ausencia de antecedentes en su caso, además de en el agravio comparativo con Dani Jiménez, el meta del Huesca, que le golpeó al portero argentino después y solo fue castigado con 4 encuentros. Desde la defensa de Andrada se estima que se puede reducir bastante esa sanción.

Andrada dejará esta Liga de Segunda y el Zaragoza, donde está cedido por el Monterrey mexicano, con cinco cubiertos por lo que regresará a la entidad que tiene su pase y un año más de contrato con ocho pendientes, lo que le puede perjudicar tanto para su permanencia en ese equipo como en un posible traspaso a otros, en Argentina y Chile sobre todo.