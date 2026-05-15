El Cádiz saca un valioso punto en Castalia y estrecha más la soga del Real Zaragoza

No ganó el Cádiz en Castalia, pero sí sumó un punto defendido hasta el final y que tal y como lo celebraron los jugadores de Imanol Idiakez les supo a gloria ante un aspirante al ascenso como el Castellón, que se adelantó por medio de Cipenga en el 54 y que pudo marcar después con claras ocasiones pero acabó encajando el gol de Pelayo en el 73 tras un córner muy mal defendido y no pudo volver a anotar pese a su asedio sobre la portería amarilla.

El resultado pone el listón en 40 puntos, cinco por encima de los 35 que tiene el Real Zaragoza, que no bajará a Primera RFEF en esta jornada haga lo que haga ante el Sporting, aunque ve más lejos al cuadro gaditano, que solo ha sumado en la segunda vuelta 6 puntos de 57 y que esta semana tampoco acabará en descenso.

La victoria que en todo caso era obligada ante un Sporting que no pone nada en el envite se vuelve aún más imperiosa para los de David Navarro, que si superan a los gijoneses este domingo en el Ibercaja Estadio (21.15 horas) se pondrán a dos puntos de la salvación. El Mirandés, que juega este sábado y tiene 36 puntos, visita a una Real Sociedad B ya prácticamente salvada y el Huesca acude, con la misma puntuación a Butarque el lunes, ante un Leganés que con 42 puntos aún debe sellar el billete de la permanencia.

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Tras esta jornada, el Cádiz recibe al Leganés, que puede estar ya salvado o, si no gana al Huesca, necesitar sumar al menos un punto y acaba la Liga en El Sardinero ante un Racing quizá ya en Primera o necesitado de rubricar el ascenso en ese partido. Mientras, tras el duelo ante el Sporting, el Zaragoza tiene que acudir a Las Palmas ante un enemigo que busca el playoff y recibe en la última jornada a un Málaga con la misma meta. Por su parte, al Huesca, en las dos últimas citas ligueras, le queda recibir al Castellón y viajar a Córdoba y el Mirandés tiene que esperar en su feudo de Anduva al Granada y visita al Leganés.