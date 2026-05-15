David Navarro no se rinde. "Hay que pelear hasta el final, luchar de verdad, no ir a que nos peguen"

La sensación de descenso a Primera RFEF planea con fuerza sobre el Real Zaragoza, un equipo que suma siete jornadas sin ganar, dos puntos de 21 posibles, y que no transmite la sensación de poder levantase y ganar los tres partidos que restan, pero su entrenador, al menos públicamente, se resiste a entregar la bandera, a dar por descendido al equipo. David Navarro no se rinde y así lo deja claro: "El corazón me dice que hay que seguir peleando hasta el final. Sería imperdonable que levantáramos el pie ahora. Debemos defender lo nuestro hasta el final y pelear para llegar vivos a la orilla", aseguró con contundencia, queriendo mostrar energía en su discurso: "La única forma de conseguir el premio es pelear hasta el final y luchar de verdad, no ir a que nos peguen, sino ir a ganar nosotros".

No se fija Navarro en el Cádiz, empeñado en las últimas jornadas en dar vida a los rivales de abajo en sus partidos, porque "la vida nos la estamos quitando nosotros al no hacer nuestros deberes" y admite que la racha de 2 puntos de 21 es sangrante, pero "podríamos haber sacado seis o siete puntos más ahí, con errores arbitrales que están ahí. Como me decían esta semana dos compañeros de profesión todo lo que no depende de nosotros no nos ha salido cara", argumentó, dejando claro que "el equipo está en la mesa de operaciones, a corazón abierto y todo debe estar entrado ahí", aseveró, asegurando que puede entender que hay momentos en que la gente sienta la tentación de rendirse y hasta recomendó una canción ('El demonio en la cabeza' de Kalaima) que le está sirviendo de estímulo estos días y que invitó a escuchar.

"(¿Descenso a Primera RFEF?) Creo que eso no va a suceder. Y como no va a suceder, las herramientas son ganar lo que nos queda. Toda mi mente está ahí. ¿Por qué vamos a salir del fútbol profesional si todavía estamos a tiempo de arreglarlo? Vamos a pelearlo hasta el final"

Con ese discurso de no mirar al desastre, el entrenador ni contempla la realidad de Primera RFEF, un futuro que se asoma cada vez más cercano, porque, "creo que eso no va a suceder. Y como no va a suceder, las herramientas son ganar lo que nos queda. Toda mi mente está ahí. ¿Por qué vamos a salir del fútbol profesional si todavía estamos a tiempo de arreglarlo? Vamos a pelearlo hasta el final. Entiendo que la gente se canse del discurso, lo entiendo, pero los que quedemos con ganas vamos a ir hasta el final. Nuestras posibilidades de quedarnos en el fútbol profesional pasan por estar convencidos e ir de verdad", sentenció contundencia.

"(¿El Sporting no se juega nada?) Ahora todo el mundo compite. No es como antes. El año pasado ante dos descendidos (Ferrol y Cartagena) casi tuvimos que ganar a la heroica. En todo caso, para nosotros es una final a vida o muerte, nos da igual quién venga"

El caso es que el entrenador no se centra en un Sporting sin objetivos porque "ahora todo el mundo compite, no es como antes y por ejemplo hay muchos jugadores que acaban contrato. El año pasado ante dos descendidos (Ferrol y Cartagena) casi tuvimos que ganar a la heroica. En todo caso, para nosotros es una final a vida o muerte, nos da igual quién venga", afirmó, asegurando que la semana en la plantilla tras la derrota ante el Valladolid había sido "de quitarnos tensión. Estás al límite y, ¿qué puede pasar? ¿Que perdamos otra vez? Entonces piensas en qué podemos hacer diferente a estas semanas en las que hemos estado perdiendo. Los he visto con ganas de mejorar en lo que se ha puesto el acento, sobre todo en el tema de las áreas, y sinceramente creo que vamos a responder bien".

"Lo que haga la afición, bien hecho está. Lleva 13 años en Segunda. No puedo ni empatizar con ellos. Lo que haga, dentro del orden, la legalidad y de no poner en riesgo la salud de las personas, hecho está. Si eso va a servir de excusa para distraernos del partido, entonces somos malos profesionales. No nos tiene que distraer en absoluto. Al revés, nos tiene que servir de acicate"

Adermás, Navarro dejó un mensaje de respeto para las protestas que prepara el zaragocismo, que se va a concentrar antes del partido y va a lanzar billetes falsos contra la propiedad, además de la pitada en el minuto 32. Eso, como mínimo: "Lo que haga la afición, bien hecho está. Yo llevo tres meses que me cuesta mucho dormir, dándole vueltas a la cabeza, con muchas emociones por dentro como una montaña rusa. Y son tres meses, la afición lleva 13 años en Segunda y los anteriores no fueron tampoco fáciles. No puedo ni empatizar con ellos. Lo que haga la afición, dentro del orden, la legalidad y de no poner en riesgo la salud de las personas, hecho está. Si eso va a servir de excusa para distraernos del partido, entonces somos malos profesionales. No nos tiene que distraer en absoluto. Al revés, nos tiene que servir de acicate el ver cómo está la gente de dolida para dar un paso más adelante", espetó.