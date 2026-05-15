Rober, El Yamiq, Mawuli y Cumic se prueban. "Si no recuperamos a nadie, vamos a sacar un equpo competitivo"

Cuatro de los jugadores con molestias en el Real Zaragoza se han probado este viernes para ver si pueden llegar ante el Sporting, Rober, clave para el equipo y que arrastra una fascitis plantar, El Yamiq, fijo en el once y que tuvo en Pucela un golpe en el gemelo, Mawuli, que tiene alguna molestia en el cuádriceps y Cumic, con una contractura en el isquio, si bien el serbio no está siendo importante para Navarro. El entrenamiento no ha sido muy exigente, y sí más táctico, pero en todo caso se aumentan las esperanzas de que puedan llegar, si bien los cuatro tocados ha habido alguna parte de la sesión que no han hecho.

Mañana sábado será la prueba definitiva. Rober es el que más difícil tiene estar, mientras que con El Yamiq, Mawuli y Cumic hay más optimismo. También el preparador zaragozano recupera tras sus sanciones a Tasende y Saidu, además de a Paul, que esta semana ha entrenado con el equipo. "Si no recuperásemos a nadie, creo que vamos a sacar un equipo competitivo", aseguró el entrenador

En ese equipo competitivo no estarán los lesionados Francho, Guti, Insua, Aguirregabiria, Valery, Agada, Tachi y Paulino, este sin ficha desde enero, ni los sancionados Andrada, Pomares y Soberón. Con tantas bajas, la mayoría del primer equipo, y con varios dorsales del B (Mawuli, si se recupera, Gomes, que apunta a titular en el eje, Larios, Pinilla, Saidu, estos habituales en el equipo, además de los metas Obón y Calavia y las posibilidades de Tobajas, sobre todo, y Vadillo) el riesgo de alineación indebida está ahí, si bien ahora la normativa es más laxa y permite un cambio si hay cuatro fichas no profesionales en el campo. "A ver qué pasa con Jawad y Rober y si pueden jugar. En un inicio eso no te condiciona, son 4 durante el partido pero tienes que guardar una por si acaso hay un problema. El principal condicionante es no llegar al penúltimo cambio con las cuatro fichas B en el campo y tener que cambiar al portero (Adrián), porque deberías hacer dos. Ahí viene la principal limitación en el plan de partido. Puedes preparar el encuentro como quieras pero cuando ya alguien tiene que jugar por obligación eso empieza a condicionarte. Creo que podremos montar un equipo en condiciones", insistió.

"Tantas bajas afectan más que a la calidad del entrenamiento afectan a la calidad de la preparación, porque no llegas igual de preparado. Sin embargo, estamos en una situación en la que nos tenemos que centrar en lo que depende de nosotros.

El Yamiq, durante la sesión de este viernes. / LAURA TRIVES

En ese equipo en condiciones, Navarro no ha mirado mucho al rival, casi nada aseguró y que llega sin dos de sus principales armas, Otero y Dubasin, y sí "en trabajar en el tema de las dos áreas, que es el principal déficit que hemos tenido desde mi llegada", dijo el entrenador, que cree que tantas bajas y ausencias en el día a día más que afectar a "la calidad del entrenamiento afectan a la calidad de la preparación, porque no llegas igual de preparado. Sin embargo, estamos en una situación en la que nos tenemos que centrar en lo que depende de nosotros. Esto tenemos, con esto trabajamos e intentar hacerlo lo mejor posible.

"Tantas lesiones son la suma de varios factores, además del azar, pero no hay nada demostrable. Que si la dureza de los campos, que si el tema mental, que si la sobrecarga... Quitando Francho que pasa de 3.000 minutos, tenemos muchos que en 1.200 y 1.500. Tendríamos que estar volando porque estos tendrían que estar frescos"

No se centró en una sola causa para explicar las numerosas lesiones que ha tenido el equipo desde principio de temporada, un lastre que ahora es más elevado todavía: "Es la suma de varios factores, pero no hay nada demostrable. Que si la dureza de los campos, que si el tema mental, que si la sobrecarga... Quitando Francho que pasa de 3.000 minutos, tenemos muchos que edstán entre 1.200 y 1.500. Tendríamos que estar volando porque estos tendrían que estar frescos. No hemos sido capaces de encontrar un motivo concreto para atajarlo. Es una suma de factores más el componente que no controlamos del azar."

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Keidi y Toni siguen

El entrenador, pendiente de esos jugadores que puede recuperar, apenas desveló planes del encuentro si bien reconoció que repetir en el centro del campo con la dupla Keidi Bare-Toni Moya es bastante factible. "Es muy posible que repitan, porque a nivel de construcción y de juego nos dieron mucho en Valladolid, pero hay que ver lo que podemos montar alrededor”.