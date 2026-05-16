Álvaro Vázquez, exjugador del Real Zaragoza. "Me metieron mucha caña allí, pero le pongo buena nota a mi paso por el Real Zaragoza"

¿Cómo le va a Álvaro Vázquez? Está terminando la temporada en el Arenas de Getxo, en Primra RFEF, con la permanencia ya sellada y con cuatro goles en esta Liga.

Muy contento la verdad, después de la temporada pasada hice una valoración de seguir jugando siempre que fuera cerca de mi familia, ya que estoy viviendo en San Sebastián. Salió la oportunidad del Arenas, a 50 minutos de casa, para seguir compitiendo, en una Liga muy profesional y con nivel. Hemos logrado el objetivo de hacer una buna competición, hace solo dos jornadas estábamos a un partido de vencer y colocarnos a un punto del playoff y se nos escapó el sueño y ahora estamos con las metas cumplidas y sin nada que jugarnos en estas dos jornadas que restan.

Acaba de cumplir 35 años, ¿hasta cuándo le queda cuerda en el fútbol?

Hasta que la motivación y la cabeza me digan lo contrario, no tanto el físico, que lo estoy cuidando mucho, pero sobre todo el estímulo mental de seguir en el día a día de un vestuario y de una Liga que exige y es competitiva. Mientras sienta esa motivación voy a intentar continuar. Ahora aquí terminamos contrato casi todos los jugadores, a ver qué opciones se me dan, si el Arenas está interesado en que siga o si tengo otras cosas cerca de casa. Aún es pronto, pero ya veremos qué sucede la próxima temporada.

Al Zaragoza imagino que lo ve desde la distancia en un mal momento, ¿no?

No se puede ver de otra forma, es un momento muy complicado y delicado, una institución como el Zaragoza con esa afición que tiene no se debería ver en estas cosas. Estoy muy apenado por la situación, es verdad que el descenso a Primera RFEF no es matemático, pero es difícil que se pueda evitar. Quiero mandar toda la fuerza a la gente de Zaragoza, sobre todo a empleados del club de mi etapa allí y que siguen, ya que hay muy buenas personas, para desearles lo mejor.

"Esa reacción ahora de la grada es totalmente entendible, porque estamos hablando de un gran club que no tiene que estar pasando por eso y tienen su derecho siempre con ciertos límites de expresarlo así. Yo viví allí una situación parecida en cuanto a que te puedan recriminar cosas, pero nada que ver a nivel clasificatorio y tampoco en lo individual"

El equipo no transmite que sea capaz de revertir la situación, de ganar los tres partidos que restan cuando suma siete encuentros sin vencer y dos puntos de 21.

Pero yo es que quiero creer que sí es capaz de revertir esto, a nivel personal y en el aspecto mental si estuviera en ese vestuario no tendría otra opción y pensamiento que el de creer. Eso es obvio, pero es verdad que ni las sensaciones ni la dinámica son buenas y está muy complicado, pero si estuviera en esa plantilla estaría centrado al 100% en conseguir el objetivo.

La afición del Zaragoza ha terminado por mostrar su enfado con el equipo, ha habido pitadas, en este encuentro hay una concentración de seguidores antes de jugar... Usted ya vivió en el año que estuvo aquí ese tipo de reacciones porque también fue una temporada complicada.

Es que esa reacción de la grada es totalmente entendible, porque estamos hablando de un gran club que no tiene que estar pasando por eso y tienen su derecho siempre con ciertos límites de expresarlo así. Yo viví en Zaragoza una situación parecida en cuanto a que te puedan recriminar cosas, pero nada que ver a nivel clasificatorio y tampoco en lo individual. Jugué bastante (32 partidos de Liga), de extremo o de delantero, hice 10 goles, di asistencias y para mí fue una temporada realmente buena. Si la comparamos con lo que se está viviendo ahora para el equipo es muy diferente porque la situación del equipo es mucho más peligrosa para la institución. Sé por dónde van los tiros allí de lo que sucede tras lo que me encontré yo, pero en todo caso el jugador tiene que huir de toda polémica y centrarse en lo que pasa en el verde.

"No fue un año fácil, pero sí me enseñó y aprendí muchísimo en el paso por el Zaragoza, sobre todo a nivel personal y mental. Esa temporada me hizo ser más resiliente y tener la cabeza mucho más metida en el fútbol.

¿Tiene buen recuerdo de esa temporada 18-19 donde estuvo cedido por el Espanyol?

No fue un año fácil, pero sí me enseñó y aprendí muchísimo en el paso por el Zaragoza, sobre todo a nivel personal y mental. Por el lado de los números fue una buena temporada, a nivel de campo estuve bastante bien, aunque es cierto que el club tenía otras aspiraciones y venía de hacer un playoff el año anterior y eso no se logró, lo que hizo que en ese sentido global fuera un fracaso, pero si haces un resumen de los últimos años que lleva ahora el equipo te das cuenta de que no fue una temporada tan mala.

¿Se pone buena calificación de ese año en el Real Zaragoza?

Por supuesto que le pongo buena nota a mi paso por allí. Hablo con gente de Zaragoza y con aficionados y me reconocen que me metieron mucha caña, que venía de unas expectativas altas y a lo mejor no merecía eso. Era más joven e impulsivo y no tenía que haber reaccionado a esos pitos y recriminaciones, hubo un momento en que estalló todo un poco, pero yo no dejé de competir, de entrenar y jugar, de hacerlo lo mejor que podía. De hecho, al acabar la Liga con Víctor Fernández y el club se habló de la opción de que si el Espanyol no contaba conmigo ellos sí querían hacerlo, por lo que eso quiere decir que acabaron contentos. Esa temporada me enseñó a ser más resiliente y a tener la cabeza mucho más metida en el fútbol.

"Por supuesto que pesa más esa camiseta que otras, La Romareda, la afición, la ciudad, la historia... Eso se nota más cuando estás en una mala situación igual que si estás en una buena también te supone un empuje mayor, la gente te lleva en volandas"

¿Pesa más esta camiseta del Zaragoza que otras en Segunda?

Por supuesto que pesa más que otras, La Romareda, la afición, la ciudad, la historia... Eso se nota más cuando estás en una mala situación, igual que si estás en una buena también te supone un empuje mayor, puesto que la gente te lleva en volandas. Eso lo sabemos todos, que hay mucha presión en el campo porque te estás jugando mucho más que en otros clubs.

Llegó al Zaragoza con Lalo Arantegui, que ahora ha regresado al club. ¿Qué le parece esa vuelta?

Si ha regresado es por algo, tengo un muy buen recuerdo, me parece una gran persona y un gran profesional, con la plantilla la experiencia que viví fue muy buena, también a nivel personal. Sabe gestionar este tipo de situaciones, es una muy buena decisión su vuelta para el Zaragoza y le deseo lo mejor.

Al Sporting se marcha después y está tres años, aunque en la mitad de uno de ellos estuvo cedido en el Sabadell.

Guardo también buen recuerdo del Sporting, a nivel personal por supuesto, aunque en lo deportivo no tanto. Pasamos la pandemia allí, conocí a mi pareja en esa ciudad y ese sitio me enamoró. Todo el norte en realidad, creo que es donde mejor se vive en España todo el año, por eso tengo mi casa en San Sebastián, ya que es una zona espectacular. De Gijón guardo muy buenos recuerdos y amistades. Me habría gustado jugar más, eso sí, pero no tuve esa suerte.

Álvaro Vázquez celebra un gol con el Zaragoza ante el Sporting / ANGEL DE CASTRO

El Sporting llega con todo cumplido y el Zaragoza se juega las últimas opciones de vida y lo hace en casa. La teoría dice que en ese sentido puede ser más favorito que el conjunto visitante.

En estos partidos pesa más el jugarse el pan que el que solo tiene en mente lograr algo bonito de una mejor clasificación. Los que se juegan tanto van siempre a todo gas y es lo que tiene que hacer el Zaragoza, ir a por todas, a crear oportunidades y a encerrar a un rival que ya tiene la temporada hecha y que no va a hacer un esfuerzo máximo. El Zaragoza tiene que aprovechar eso, sabiendo que el encuentro será complicado, porque las emociones y el nerviosismo seguro que también pueden influir.

¿Con quién va Álvaro Vázquez este domingo?

Con el que pueda conseguir su objetivo y lograrlo de forma más inmediata. El Sporting ya ha mantenido la categoría, no puede aspirar ya a nada más y me sabría muy mal que el Zaragoza por la afición y por la ciudad bajara, así que tengo muy claro quién quiero que gane.

"Espero que eso no se dé ese descenso y que no tengan que escuchar ningún consejo, ni mío ni de nadie, pero la Primera RFEF es una categoría muy exigente, donde hay campos que no son tan bonitos ni el césped está tan cuidado. No es para nada sencillo si bajan de categoría el poder ascender. La clave es adaptarse cuanto antes a la nueva realidad que implica"

Ha jugado esta temporada en Primera RFEF, ¿qué consejos le da al Zaragoza en caso de bajar y tener que jugar ahí?

Lo primero es que espero que eso no se dé y que no tengan que escuchar ningún consejo, ni mío ni de nadie, pero sí hay que tener muy claro que es una categoría muy exigente, donde hay campos que no son tan bonitos ni el césped está tan cuidado. No es para nada sencillo si bajan de categoría el poder ascender. Lo que ha hecho el Tenerife este año tiene mucho mérito y es muy difícil. Si pasa ese descenso, el Zaragoza se dará cuenta de que la Primera RFEF tiene mucho nivel y para mí la clave es adaptarse a todos los niveles cuanto antes a la nueva realidad que implica.

El delantero se lamenta en un partido del equipo zaragocista en la 18-19. / EL PERIÓDICO

Está ya en los estertores de una carrera larga, ¿hasta qué punto se encuentra satisfecho de lo conseguido?

Muy satisfecho, con total sinceridad, y agradecido a toda la gente que me ha ayudado en una carrera larga, ya que debuté en Primera con 19 años y creo que ya ha pasado mucho tiempo, por muchos sitios, en vestuarios de todo tipo y solo puedo dar las gracias por lo vivido. Desde pequeñito soñaba con ser jugador de fútbol y lo he conseguido con creces.

¿No cree que, por las condiciones que tenía y por todo lo que apuntaba, se le ha quedado el techo un poco bajo?

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No, de verdad que no, ha pasado lo que tenía que pasar y como tenía que pasar. Las expectativas desde fuera a veces pueden venir así por prejuzgar o poner el objetivo a largo plazo sin saber todo lo que rodea a un futbolista. Nadie sabe lo que tengo yo en mi cabeza, en mi entorno y en mi vida. En mi caso, vengo de una familia muy trabajadora y humilde y les he podido ayudar en todo durante este proceso, lo mismo que a la familia que yo estoy creando. Con eso me quedo, por lo que no tengo más que agradecer tantas cosas que me dio a este deporte.