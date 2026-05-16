David Navarro prueba con otro dibujo y esconde sus cartas más que nunca

La semana se ha presentado con muchas interrogantes por el número de bajas que ha tenido el Real Zaragoza, entre tocados y sancionados, con el deseo de apurar sobre todo que Rober pudiera jugar, aunque no lo va a hacer salvo giro absolutamente total e inesperado antes del partido ya que este sábado volvió a no entrenarse, por la fascitis plantar que arrastra, y por el carácter decisivo del pleito. Navarro ha señalado un camino en estos días que incluiría un 4-3-3, con tres centrocampistas aprovechando el regreso de Saidu, y con Kodro como punta de lanza, lo que dejaría en el banquillo a Dani Gómez por primera vez con el entrenador zaragozano.

Queda dicho en todo caso que el entrenador ha ocultado esas cartas en estos días, tanto que ni los jugadores están absolutamente seguros de quién va a jugar, aunque haya algunas posiciones indiscutibles, claro está. El Zaragoza tiene las bajas de los lesionados Rober, Aguirregabiria, Francho, Guti, Tachi, Valery, Insua y Paulino, este sin ficha federativa, y de los sancionados Pomares, Andrada y Soberón, este también con molestias. Recupera, eso sí, a Tasende y a Saidu, que fueron bajas por sanción en Pucela, el primero por su expulsión en Huesca y el segundo por ciclo de amarillas, y también dispone de Paul, que se ha entrenado esta semana con el grupo tras muchos días fuera entre una lesión de rodilla y unas molestias en el tobillo, aunque el costamarfileño apenas cuenta.

Agada y Cumic, que no estuvieron citados ante el Valladolid por sendas molestias en el isquio, se han entrenado estos dos días y están aptos, aunque son poco habituales, mientras que El Yamiq también ha superado un golpe en el gemelo que sufrió ante el cuadro blanquivioleta y Mawuli una sobrecarga en el cuádriceps que le dejó fuera de la sesión el jueves. Contra el Valladolid, Radovanovic se quedó en el banquillo pese a las molestias de Insua y El Yamiq durante el choque, aludiendo a que no se sentía preparado para jugar (también arrastraba dolor en el isquio) tras una semana en la que se ausentó algunos días por un asunto personal grave. Sin embargo, el central serbio sí que se ve en condiciones para este duelo y apunta a regresar al eje de la zaga junto a El Yamiq.

Juan Sebastián, como el meta Adrián, apunta a seguro en el lateral derecho, si bien esta semana Gomes ha ensayado en algún momento en esa plaza, y Tasende podría quitar el sitio a Larios en una de las dudas, mientras Saidu y Keidi son fijos en el medio, con Toni Moya o Terrer para completar ese trío de centrocampistas. En la derecha, sin Rober y Francho, el sitio debe ser para Cuenca y en la izquierda Sebas Moyano parte con ventaja sobre Pinilla y hasta Cumic. Arriba, los ensayos de estos días han señalado más a Kodro que a Dani.

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Así, el posible once del Zaragoza sería el formado por Adrián; Juan Sebastián, Radovanovic, El Yamiq, Larios; Saidu, Keidi Bare, Toni Moya; Marcos Cuenca, Sebas Moyano y Kenan Kodro.