Al menos media docena de futbolistas del Real Zaragoza ya no volverán jugar esta temporada

Entre pitos (principalmente) y flautas, al menos media docena de jugadores del Real Zaragoza han dicho ya adiós a la peor temporada en la historia del club. El último en sumarse a este amplio listado ha sido el capitán, Francho Serrano, al que su maltrecha rodilla le ha obligado a parar definitivamente para pasar por el quirófano próximamente y abordar la rotura parcial de menisco de su rodilla izquierda con la que lleva jugando desde hace meses.

El canterano ya no puede más. La lesión, originada en el encuentro disputado el 30 de noviembre en el Ibercaja Estadio ante el Leganés, empeoró en Valladolid, donde se hizo más daño, pero siguió jugando hasta que fue sustituido ya en el tramo final del choque. Ahora, el parón ya es definitivo y Francho, que el curso pasado firmó su renovación hasta 2030, ya no volverá a lucir la elástica zaragocista al menos en lo que queda de curso.

Él es, en todo caso, el único de los seis jugadores afectdos, que tiene alguna opción de seguir el curso que viene. Porque los otros cinco quedarán desvinculados salvo sorpresa mayúscula y aunque varios de ellos tienen contrato. Sin embargo, el vínculo incluye una cláusula de rescisión en caso de descenso a Primera RFEF, tal y como dejó entrever el director deportivo Lalo Arantegui en una entrevista concedida a este diario en la que anunció que "en caso de descenso sería una plantilla prácticamente en blanco".

Así, los lesionados Insua, Tachi, Valery y Paulino, así como el sancionado Andrada (este último cedido desde el Monterrey), apuntan a no volver a jugar más con el Zaragoza. Solo el gallego y el portero han tenido un protagonismo principal a lo largo de la campaña. De hecho, junto a Francho son los tres efectivos de la plantilla que más minutos han estado sobre el terreno de juego. Valery, en cambio, ha sido una de la mayores decepciones del curso tras haber sido el fichaje estrella del pasado verano. El catalán, que firmó por tres temporadas con esa cláusula de desvinculación en caso de descenso, se lesionó hace dos meses y fue intervenido de una luxación en el hombro que le dejará fuera de combate hasta septiembre. Apenas ha disputado 18 partidos, en 11 de los cuales fue titular.

Menos participación todavía han tenido Tachi y Paulino. Ambos, como Valery, fueron fichajes de Txema Indias el pasado verano, pero las lesiones han marcado una temporada en la que han estado casi inéditos, especialmente en el caso del central, que solo ha jugado 8 partidos, la mitad de ellos formando parte del once inicial. Víctima de un sinfín de problemas físicos, fue operado hace tres meses del menisco y tampoco jugará más esta temporada. Paulino, por su parte, también fue intervenido, en su caso de una lesión en el ligamento lateral externo de su rodilla izquierda, en noviembre del año pasado. Sin posibilidades de volver a jugar esta campaña, cedió su ficha para que el club pudiera cubrirla en el mercado invernal.

Se da la circunstancia de que cuatro de esos seis jugadores han pasado o van a pasar por el quirófano. Tres de ellos (Tachi, Paulino y ahora Francho) por problemas en la rodilla, mientras que el de Valery afectó a su hombro.

Solo la despedida de Andrada no se debe a un percance físico. En su caso, la sanción de 13 partidos con la que fue castigado por el puñetazo a Pulido en Huesca le obliga desde entonces a ver los partidos de su equipo desde la grada. El meta argentino ha presentado recurso a Apelación, cuyo dictamen definitivo se conocerá la próxima semana.

En todo caso, ese número de futbolistas que no volverán a jugar podría ser mayor en función de la evolución de las dolencias de otros. Y es que el extenso parte de guerra alcanza a jugadores que podrían prolongar su ausencia durante alguna semana más, lo que amenaza seriamente su concurso en lo que queda de curso.