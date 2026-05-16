El Real Zaragoza afrontará como colista la decisiva final ante el Sporting

La Cultural Leonesa, el que parecía más desahuciado de los cuatro equipos en descenso y que era, y es, el peor local de la categoría, logró una sorprendente victoria en casa ante el Eibar, el mejor conjunto de la segunda vuelta, con 40 puntos en las 18 citas que se habían disputado hasta que el conjunto armero apareció por el Reino de León y cayó derrotado por 2-1, con los tantos de Matia Barzic y Víctor Moreno para que Corpas de penalti acortara distancias. El triunfo sitúa a la Cultural con 36 puntos, uno más que el Real Zaragoza, que afronta el decisivo duelo ante el Sporting como colista, una posición que en todo caso no le es extraña en esta temporada, ya que la ha ocupado durante 11 jornadas, la última la que supuso la despedida de Sellés.

El Zaragoza es farolillo rojo con 35 puntos, con la Cultural con uno más y el Mirandés con 37 tras el empate que firmó en el feudo del Mirandés tras ir ganando la mayor parte del encuentro. El equipo zaragocista ha vivido en descenso en 37 de las 39 jornadas disputadas, ya que solo en la primera y en la cuarta no estuvo, y ahora tiene la permanencia a 5 puntos, la que marca el Cádiz con 40 tras empatar en el difícil feudo del Castellón el viernes. El Huesca, con 36, visita el lunes a un Leganés que no está salvado, con 42 puntos.

La mala dinámica actual

La victoria es pues imprescindible ante el Sporting si el equipo de David Navarro quiere tener alguna esperanza de salvación, si bien las constantes vitales de este Zaragoza no invitan a ningún optimismo y tampoco lo hace la dinámica actual de un equipo que lleva siete jornadas sin ganar desde que se impuso al Racing, con dos puntos de 21, igualando esa cifra de encuentros sin victoria que supuso la despedida de Sellés, con 4 de 21, antes de su cese tras caer ante el Burgos.

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Además, el Zaragoza suma tres derrotas consecutivas (Huesca, 1-0, Granada, 0-1, y Valladolid, 2-0), si bien su récord está en seis en esta Liga, cuando se marchó Gabi (Córdoba y Almería), pasó Larraz (Cultural) y los tres primeros partidos con Sellés, ante Sporting, Deportivo y Granada. Además, suma tres partidos sin marcar, igualando lo vivido ante Cultural (0-5), Sporting (1-0) y Deportivo (0-2).