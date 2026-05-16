Rober tampoco estará con el Real Zaragoza en la final ante el Sporting

La intuición ya era clara el viernes, cuando Rober González solo hizo una parte, bastante reducida, del entrenamiento del Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio por la fascitis plantar que padece desde hace semanas y mantenía una fuerte molestia en la zona, pero el mediapunta extremeño ha confirmado esta mañana, en el entrenamiento en la Ciudad Deportiva, que no podrá jugar en el decisivo choque ante el Sporting de mañana (21.15 horas), donde solo una victoria mantendrá alguna esperanza de salvación para el Zaragoza en las dos jornadas que restarían después.

Rober arrastra esta dolencia desde finales de marzo y principios de abril, desde la jornada intersemanal que hubo en Semana Santa y ya tuvo que parar ante el Córdoba, jugando con dolor en los últimos encuentros (Ceuta, Huesca, Granada y Valladolid).

Una lista extensa de bajas

Rober se suma a una lista de bajas en la que están los lesionados Francho, Guti, Aguirregabiria, Insua, Valery, Tachi y Paulino, este sin ficha desde enero, y los sancionados Andrada, Soberón y Pomares, este último por ciclo de amarillas. Mientras, el entrenador del Real Zaragoza recupera para el partido a Tasende, tras cumplir dos encuentros de sanción por su roja en el derbi, y Saidu, que cumplió castigo en Pucela por ciclo de amarillas.

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El Yamiq (golpe en el gemelo), Mawuli (cuadriceps), Agada y Cumic (isquiotibial en ambos casos) han trabajado este sábado como ayer con el resto del grupo y en principio están a disposición de David Navarro tras superar sus respectivas molestias, aunque en teoría solo el central marroquí parte con opciones de titularidad. Mientras, del Aragón han estado Tobajas, al que la baja de Rober hace aumentar sus papeletas de ser hasta titular, Vadillo, Terrer y los metas Obón y Calavia.