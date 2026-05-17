La carrera universitaria que estudia Iván Azón, exdelantero del Real Zaragoza: casi 40.000 euros de sueldo y más de un 10 de nota de corte

De ascender a la Premier League a ponerse a estudiar para sus exámenes finales. Así está siendo el final de temporada y de curso de Iván Azón, el delantero aragonés de 23 años que hasta hace una temporada y media militaba en las filas del Real Zaragoza. El ariete fue uno de los descubrimientos de la cantera zaragocista en la 20/21, por lo que no tardó en llamar la atención a equipos eruopeos con falta de gol. Tras fichar por el Como de Cesc Fábregas, éste le dio salida hacia la segunda división de Inglaterra donde ha compaginado su evolución como jugador en el Ipswich Town con su último año de carrera universitaria.

Y es que Iván Azón empezó a cursar la carrera de Ingeniería de Tecnologías Industriales en la Universidad de Zaragoza cuando ya estaba en el Deportivo Aragón, muy poco antes de debutar con el primer equipo de la mano de Rubén Baraja un 8 de noviembre de 2020. En un vídeo publicado por la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) en conmemoración del ascenso del canterano a la Premier League, el atacante ha expresado su gusto "desde pequeño" con todas las asignaturas que tuvieran que ver con la ciencia, lo que le animó a estudiar para ser ingeniero industrial. "Matemáticas, física, dibujo técnico... la verdad es que se me daban bastante bien", explica el zaragozano.

Escuela de Ingenierías y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza / Universidad de Zaragoza

Azón añade que "ha sido un acierto" el elegir esta carrera, una que "le ha ayudado a desarrollarse tanto como persona como profesionalmente". En cuanto a su 'doble vida' como futbolista de primer nivel y estudiante en Unizar, lo tiene claro. "Compatibilizarlo no ha sido fácil, requiere un poco de compromiso, de organizarse bien y de sacrificar ciertas cosas", sentencia el delantero, a lo que añade la dificultad agregada de las asignaturas de este grado.

Más de un 10 de nota de corte

La exigencia académica de la carrera que cursa Iván Azón no es menor. El grado de Ingeniería de Tecnologías Industriales de la Universidad de Zaragoza mantiene desde hace años notas de acceso especialmente elevadas y competitivas. La actual se sitúa en un 10,064 sobre 14, mientras que en cursos recientes también se ha movido en cifras altas, alcanzando incluso medias de admisión superiores al 11.

Se trata además de una de las ingenierías con mejores perspectivas laborales en España. Según distintos portales de empleo y estudios salariales del sector, un ingeniero industrial puede comenzar cobrando entre 28.000 y 35.000 euros brutos anuales, mientras que perfiles con experiencia o cargos de responsabilidad pueden superar los 60.000 e incluso los 80.000 euros al año en grandes compañías internacionales.

Iván Azón, con la camiseta del Ipswich durante un encuentro / Ipswich

Un contraste llamativo con el mundo del fútbol profesional, donde los salarios se disparan hasta cifras inalcanzables para la mayoría de profesiones. En la Premier League, categoría a la que acaba de ascender Azón con el Ipswich Town, muchos futbolistas perciben cientos de miles y millones de euros por temporada, en la que aún queda concretar si va a jugar finalmente o no, ante su incierta adquisición por el club inglés, tasada en 15 millones de euros. Esta no es obligatoria a pesar del ascenso y el exzaragocista probablemente acabará volviendo a Como, donde, a menos que salga traspasado este verano, disputará competición europea con el conjunto italiano dirigido por Fábregas.

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Mientras pelea por hacerse un hueco en una de las ligas más potentes del planeta, el delantero aragonés también afronta exámenes, entregas y la recta final de una de las carreras universitarias más exigentes del panorama educativo.