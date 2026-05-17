Keidi Bare, sobre los gritos de "jugadores, mercenarios" en el Ibercaja Estadio: "Duelen mucho, porque nosotros lo hemos dado todo"
El centrocampista pide "disculpas" a la afición tras la derrota del Real Zaragoza ante el Sporting de Gijón que lo deja casi sentenciado
El Real Zaragoza ha vuelto a perder en casa y la afición ha reprendido a muchos de los jugadores con severidad como muestra de su tremendo disgusto con su actitud. A la conclusión del encuentro, Keidi Bare ha querido pedirles perdón, aunque no entiende ciertos insultos, como los de “jugadores, mercenarios” que se han escuchado en el Ibercaja Estadio: “Duelen mucho, porque nosotros lo hemos dado todo”.
Respecto al golpe que supone la derrota, el albanés, afectado por el resultado y sus consecuencias, ha reproducido un discurso muy similar al que ya expuso tras la anterior jornada: “Ahora mismo las palabras ya no valen nada, lo dije la semana pasada”. El futbolista considera que pocas cosas han podido hacerse peor durante la temporada: “Ha sido un año de mierda. Pedir disculpas a la afición, a todo el mundo. No me salen ni las palabras”.
En este sentido, Keidi Bare asegura que la plantilla es perfectamente consciente de los errores cometidos: “Yo creo que hemos hecho muchas cosas mal. Lo sabemos desde dentro y lo sabe todo el mundo”. Por último, se ha dirigido a los seguidores blanquillos para afirmar que el equipo ha dado en el campo lo que tenía: “Solo quiero pedir disculpas a los aficionados. Yo creo que hemos luchado hasta el final”.
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