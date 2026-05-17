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Keidi Bare, sobre los gritos de "jugadores, mercenarios" en el Ibercaja Estadio: "Duelen mucho, porque nosotros lo hemos dado todo"

El centrocampista pide "disculpas" a la afición tras la derrota del Real Zaragoza ante el Sporting de Gijón que lo deja casi sentenciado

Keidi Bare, tras una acción en el área rival ante el Sporting.

Keidi Bare, tras una acción en el área rival ante el Sporting. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Bruno Palacio

El Real Zaragoza ha vuelto a perder en casa y la afición ha reprendido a muchos de los jugadores con severidad como muestra de su tremendo disgusto con su actitud. A la conclusión del encuentro, Keidi Bare ha querido pedirles perdón, aunque no entiende ciertos insultos, como los de “jugadores, mercenarios” que se han escuchado en el Ibercaja Estadio: “Duelen mucho, porque nosotros lo hemos dado todo”.

Respecto al golpe que supone la derrota, el albanés, afectado por el resultado y sus consecuencias, ha reproducido un discurso muy similar al que ya expuso tras la anterior jornada: “Ahora mismo las palabras ya no valen nada, lo dije la semana pasada”. El futbolista considera que pocas cosas han podido hacerse peor durante la temporada: “Ha sido un año de mierda. Pedir disculpas a la afición, a todo el mundo. No me salen ni las palabras”.

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En este sentido, Keidi Bare asegura que la plantilla es perfectamente consciente de los errores cometidos: “Yo creo que hemos hecho muchas cosas mal. Lo sabemos desde dentro y lo sabe todo el mundo”. Por último, se ha dirigido a los seguidores blanquillos para afirmar que el equipo ha dado en el campo lo que tenía: “Solo quiero pedir disculpas a los aficionados. Yo creo que hemos luchado hasta el final”.

Keidi Bare, en el césped del Ibarcaja Estadio tras una acción ofensiva.

Keidi Bare, en el césped del Ibarcaja Estadio tras una acción ofensiva. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

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