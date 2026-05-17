Más de un millar de seguidores del Real Zaragoza cargan contra todos en una tímida protesta: "Fuera incompetentes"

Da igual que el Real Zaragoza aún tenga vida y que se pueda poner con un triunfo ante el Sporting de Gijón a solo dos puntos de la salvación. La afición blanquilla, que ya ha aguantado carros y carretas, por decirlo finamente, no puede más. En la espiral de deshonra en la que está metido el club aragonés nada ni nadie se salva y así lo están haciendo notar más de un millar de zaragocistas están manifestándose en las inmediaciones del Ibercaja Estadio antes de que la pelota eche a rodar.

Comenzó algo fría la concentración, pero poco a poco las protestas han ido a más y cada vez más seguidores del Real Zaragoza se están uniendo para compartir su hastío. La rabia contenida durante años, y la generada especialmente en los últimos y catastróficos meses, por algún lado tenía que salir. Aun así, muy lejos de lo que se ha visto en esta ciudad en otras ocasiones. Seguro que si se consuma el descenso la cosa irá a mayores, pero lo de este domingo está siendo un pequeño adelanto de lo que, ojalá no, puede producirse en los próximos días.

Para comenzar, la acción más gráfica de esta manifestación fue la primera que se dejó sentir. Los 48.000 billetes con la cara de Jorge Mas comenzaron a invadir el Ibercaja Estadio mientras al presidente del Real Zaragoza le caían todo tipo de insultos. También a Juan Forcén, que siempre suele ser señalado en este tipo de citas.

Clásicos cánticos

Los cánticos, los mismos que habitualmente. El clásico 'Estamos hasta los huevos' pasando por el 'Directiva División'. Aunque ha dado la sensación de que la afición todavía mantiene la esperanza de que el equipo aragonés se salve y se mantenga en el fútbol profesional. Todavía importa más lo que pase en el verde que fuera.

También hubo varias pancartas en las que se podían leer mensajes como 'Fuera incompetentes', 'Zaragoza merece más' o 'Estamos Hartos'. La manifestación ha durado alrededor de media hora y los seguidores del Real Zaragoza han ido entrando para hacer de tripas corazón y animar a su equipo durante los próximos 90 minutos en uno de los partidos más importantes de la historia del club aragonés.