Rober entra en la convocatoria del Real Zaragoza aunque tiene muy difícil jugar
Vuelven Paul, Cumic y Agada y se queda fuera Bakis por decisión técnica
Rober González entra finalmente en la convocatoria del Real Zaragoza de cara al partido de esta noche (21.15) ante el Sporting, si bien el atacante extremeño tiene muy difícil ser de la partida debido al dolor que siente en el pie como consecuencia de una fascitis plantar que lleva arrastrando desde hace semanas.
De hecho, la citación de David Navarro está compuesta por 25 futbolistas, y uno de ellos será descartado. Ya lo ha sido, por decisión técnica, Sinan Bakis, excluido de una convocatoria a la que vuelven Saidu y Tasende tras haber cumplido su sanción, y también Cumic, Agada y Paul Akouokou, que no estuvieron la jornada pasada en Valladolid.
Además, son baja por lesión Aguirregabiria, Insua, Francho, Tachi, Valery y Guti, por lesión, así como los sancionados Andrada, Pomares y Soberón.
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