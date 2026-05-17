El último aliento: la previa del Real Zaragoza-Sporting

En condiciones normales, sería un partido de mero trámite y la antepenúltima etapa de un eterno calvario. En cualquier otra temporada, el Real Zaragoza llevaría semanas descendido a Primera RFEF y, por consiguiente, apartado por deméritos propios del fútbol profesional. Pero la mediocridad de la categoría se alinea con la de un conjunto aragonés que aún respira merced al paupérrimo rendimiento de sus rivales, empeñados (sobre todo el Cádiz) en mantenerlo con vida mientras el Zaragoza se encona en quitársela.

Así que el duelo de este domingo (21.15 horas) ante el Sporting viene presidido por esa débil respiración de una escuadra cuya máxima aspiración es prolongar su agonía y seguir aplazando la emisión de un certificado de defunción solicitado hace tiempo a falta de sello oficial.

En cuadro, sin su mejor efectivo (Rober tiene casi imposible jugar), con un parte de guerra para echarse a temblar y con aún menos optimismo que juego, el Zaragoza recibe a un Sporting al que el envite le supone un incordio.También mermado por las bajas, con la ausencia de sus dos mejores atacantes (Otero y Dubasin) por sanción, y sin nada que hacer de aquí al final tanto por arriba como por abajo, el cuadro asturiano sería ese rival propicio para acabar con tantas maldiciones y aferrarse a la vida, pero este Zaragoza famélico hasta la desesperación hace tiempo que dejó clara su absoluta incompetencia y una incapacidad supina para ganar partidos independientemente de la talla o las aspiraciones del oponente de turno. Siete jornadas seguidas sin vencer y tres sin marcar subrayan la cantidad de deméritos acumulados por un equipo sobre el que se acumulan las sospechas en torno a jugadores a los que la situación les viene casi tan grande como la camiseta.

El martirio, en todo caso, está próximo a su fin. Si el conjunto blanquillo tampoco es capaz de ganar al Sporting, solo un punto le separará de la Primera RFEF para desconsuelo de una afición que, harta de estar harta, se congregará en los aledaños del Ibercaja Estadio antes del encuentro para escenificar su hastío con una concentración previa a la suelta de miles de billetes falsos con el rostro impreso del presidente ausente Jorge Mas para pregonar a los cuatro vientos que este Zaragoza es un impostor, un sucedáneo, una farsa.

La movilización, diseñada desde la Federación de Peñas y Gol de Pie, además de Ligallo y Colectivo 1932, está fijada a partir de las 20.30 horas e incluye el reparto de 48.000 billetes de un dólar con la cara de Mas que se lanzarán al campo en el minuto 12 del encuentro ante el Sporting. En ellos figurará un mensaje tan diáfano como elocuente: «la afición no se vende, el Zaragoza no es un negocio. Basta ya, el Zaragoza es nuestra afición». A las 21.00 se dará por concluida la concentración para acceder al estadio.

Allí, el equipo tratará de seguir agonizando, que no es poca cosa tal y como está el patio. Lo hará con un once envuelto en novedades que también podrían alcanzar al sistema. Y es que Navarro ha venido ensayando con un 4-3-3 en el que, más allá de la portería, pocas cosas son indiscutibles. En todo caso, todo apunta a que El Yamiq y Radovanovic, dos de los numerosos tocados, estarán en condiciones de ser de la partida. Gomes podría dejar fuera a Juan Sebastián en el lateral diestro y Larios apunta a seguir en el zurdo, si bien su dorsal del filial podría propiciar la titularidad de Tasende para evitar líos. Moya y Bare repetirán en la sala de máquinas, y las dudas alcanzan de lleno a los costados, donde Pinilla, Cuenca, Cumic y Moyano se reparten dos puestos. Arriba, Kodro podría salir de inicio en detrimento de Dani Gómez. Tobajas, al que el técnico pretende dar la alternativa, empezará en el banquillo.

Alineaciones probables:

Real Zaragoza: Adrián, Gomes o Juan Sebastián, El Yamiq, Radovanovic, Larios, Keidi Bare, Toni Moya, Saidu, Sebas Moyano, Cuenca y Kodro.

Sporting: Yáñez, Rosas, Cuenca, Perrin, Curbelo, Sánchez, Corredera, Manu, Justin, Gaspar Campos y Gelabert.