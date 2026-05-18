Francho Serrano, capitán del Real Zaragoza, pasa este martes por el quirófano

Francho Serrano, capitán del Real Zaragoza, pasará por el quirófano este martes para ser intervenido de una rotura en el menisco externo de su rodilla derecha, según ha anunciado el club este lunes.

"Francho llevaba jugando desde el pasado mes de noviembre con molestias en su rodilla y en el encuentro frente al Real Valladolid tuvo que retirarse del terreno de juego al agravarse su dolencia", expone la entidad en un comunicado en el que añade que "las pruebas realizadas en los días posteriores al partido determinaron la rotura del menisco externo de su rodilla derecha, lo que le obligará a pasar por el quirófano para, posteriormente, comenzar su recuperación".

De este modo, la temporada ha concluido para el capitán, cuya rodilla ha dicho basta. "Voy a estar hasta el último momento, alargarlo lo máximo posible y en verano decidiré qué hacer con la rodilla, aunque lo más seguro es que haya que operar casi al 100% porque así no puedo seguir",, admitió el futbolista hace un mes en una entrevista concedida a este diario en la que añadía que "está actuando más un poco mi corazón, mi fuerza, mi voluntad de querer estar y ayudar. Obviamente, estoy a más del 50% porque si no sería totalmente imposible y después del día del Racing, cuando la lesión se agravó con una inflamación, el descanso la rebajó y la rodilla me está permitiendo un poco".