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Jastin García, el primer gran objetivo conjunto de Ibai Gómez y Lalo

El extremo ilerdense es una petición expresa del entrenador vasco, que ha hablado ya con el jugador y que conoce de primera mano el fuerte interés zaragocista. Le queda un año de contrato en el Girona y la operación, que no es sencilla, sí puede darse

Jastin García controla un balón en un partido del Girona ante el Sanse.

Jastin García controla un balón en un partido del Girona ante el Sanse. / LALIGA

Santiago Valero

Santiago Valero

Hace meses que Lalo Arantegui planifica un Zaragoza de Primera RFEF, con fichajes ya cerrados (Jaume Jardí o Rubén Díez) y otros avanzados, muchos de ellos en el caladero de Primera RFEF, pero el desembarco de Ibai Gómez en el banquillo zaragocista ha marcado el primer objetivo conjunto de ambos, puesto que el entrenador bilbaíno quiere que el extremo ilerdense Jastin García sea uno de los pilares del proyecto. Ibai ya ha hecho llegar directamente al futbolista, diestro, pero que entra habitualmente a pierna cambiada, el deseo de que venga al equipo aragonés y se ha hablado también con el entorno del futbolista, que ha estado cedido en esta temporada por el Girona en el Andorra. La operación no es sencilla, pero puede darse. De hecho, ninguna de las partes la descarta.

A Jastin, que está lesionado desde mediados de abril en el tendón del isquiotibial y que estará unos dos meses más de baja por una rotura en el tendón del isquiotibial, le seduce la posibilidad del Zaragoza y de seguir al lado de Ibai, con el que empezó la temporada, alternando minutos de titular y de suplente con el técnico vasco, tónica que ha mantenido después.

La operación, en todo caso, requiere de una negociación con el Girona, porque al jugador, internacional con las categorías inferiores de Portugal, hasta la sub-20, le queda un año de contrato en el club gerundense, por lo que su salida de nuevo en forma de cesión solo llegaría con una renovación que ahora mismo no se ha planteado. En todo caso, el Girona debe decidir lo que hacer con el canterano en las próximas semanas.

Jastin ha jugado en cuatro partidos con el Girona, equipo con el que debutó en la 23-24, uno de ellos de Champions el curso pasado ante el PSV. En el primer equipo apenas ha tenido presencia y en el Andorra en esta temporada en Segunda, con 28 partidos de Liga, con tres goles y dos asistencias y otra diana más en Copa en 2 encuentros ha alternado titularidades y suplencias en el ataque andorrano (1.434 minutos oficiales en este curso), donde ha tenido que pugnar con Min-su Kim, Josep Cerdà, Angeru Olabarrieta o desde enero con Yeray Cabanzón.

En principio, el Girona, inmerso en la lucha por no bajar a Segunda, no le va a dar la carta de libertad al futbolista tras rescindir y las posibilidades del Zaragoza pasan por la labor de persuasión de Lalo e Ibai y por buscar un acuerdo de traspaso a coste cero por objetivos. En todo caso, el futbolista tiene algunos equipos interesados en la categoría de plata, donde puede jugar también el Girona la próxima temporada, por lo que su llegada, de cerrarse, va a tener que llevar tiempo y paciencia.

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El extremo, que llegó a la cantera del Girona en cadetes en 2019 y que tiene ascendencia portuguesa, es un futbolista con desborde y capacidad en el regate, un jugador de banda puro, con talento y llegada y que sería un refuerzo enorme para Primera RFEF. Ibai Gómez lo sabe, al conocerlo bien, y ha puesto sus miras en esa petición expresa.

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