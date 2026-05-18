Una peña del Málaga pide a los zaragocistas que les vendan su abono o ayuda para conseguir entradas en la última jornada: "Te bonificaremos"

El Real Zaragoza llegará seguramente descendido a la última jornada de LaLiga Hypermotion y el Málaga podría alcanzar al ascenso directo, aunque lo tiene muy difícil. En la capital de la Costa del Sol está instalada la ilusión y la locura esta temporada y quieren animar a su equipo en el Ibercaja Estadio, pero al no haber afición visitante por las obras de La Romareda tienen complicado conseguir entradas.

Por ello, la Peña Malaguista de Benamiel ha hecho un llamamiento a los aficionados del Real Zaragoza que quieran vender su abono a seguidores del Málaga para el último encuentro.

"Zaragocistas, os vamos a pedir un gran favor. Si no quieres ir al último encuentro, te compramos el abono. Si vas a ir, pero nos quieres ayudar a conseguir entradas, también te bonificaremos", dice el post en X, acompañado con un cartel.

"Ofrécenos tu/s abono/s y al menos recuperas parte del dinero y nos ayudais a los malaguistas a disfrutar de vuestra preciosa tierra y hospitalidad", dice el cartel.

En algunas respuestas hay zaragocistas que se ofrecen a cederlo gratis a un club hermano y una afición ejemplar e incluso, con sorna, hay un malaguista que a cambio promete pitar a Keidi Bare, que no salió de la mejor forma posible del club andaluz y cuya afición no tiene buen recuerdo de él.

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Será un partido muy complicado en lo emocional, porque casi seguro el Real Zaragoza ya llegará descendido matemáticamente a la última jornada y se espera que sea un día de enorme protesta hacia la plantilla y la directiva que han perpretado el mayor desastre de la historia de un club que se acerca a su centenario, todo ello mientras el Málaga está de fiesta y podría incluso ascender.