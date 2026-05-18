El PSOE considera inadmisible la ausencia de Azcón y Chueca del palco del Ibercaja Estadio

La secretaria general del PSOE en Zaragoza, Teresa Ladrero, considera "inadmisible" la ausencia del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el palco del Ibercaja Estadio durante el encuentro del Real Zaragoza frente al Sporting de Gijón. Los socialistas han criticado que tanto Azcón como Chueca se ausenten cuando, según ha apuntado Ladrero, el club atraviesa una situación “límite” y la afición vive con “angustia” el riesgo de descender.

“El señor Azcón y la señora Chueca son especialistas en aparecer para la foto cuando las cosas van bien, como hicieron la semana pasada en el baloncesto femenino, pero cuando llegan las dificultades se esconden y abandonan a la afición zaragocista”, ha afirmado. En el palco del Ibercaja Estadio estuvo el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, el socialista Juan Antonio Sánchez Quero, mientras que por parte del ayuntamiento asistió Félix Brocate, concejal de Deportes. Tanto Azcón como Chueca hace mucho tiempo que no asisten a un partido del Real Zaragoza.

Además, la secretaria general ha afirmado que Jorge Azcón convirtió al Real Zaragoza en “una de sus principales operaciones políticas desde su llegada a la Alcaldía de Zaragoza en 2019”. Uno de los primeros actos institucionales de Azcón como alcalde, ha relatado Ladrero, fue la firma del convenio con el entonces presidente del club para la reforma del estadio. El PSOE ha criticado que el proyecto, presentado públicamente en su día como una operación sin coste para los ciudadanos, haya tenido una realidad "muy distinta" tras el cambio accionarial del club, la llegada del grupo inversor estadounidense liderado por Jorge Mas y la construcción del estadio modular.

La Nueva Romareda

La secretaria general ha lamentado que un proyecto planteado inicialmente como "impecable y sin coste" se haya transformado en una "enorme carga económica y financiera" para las instituciones aragonesas. Ladrero ha criticado la escalada de costes de La Nueva Romareda y ha recordado que la previsión presupuestaria pasó de entre 75 y 80 millones de euros en 2019, a 140 millones en 2022 y a 160 millones en 2025. En la actualidad, la cifra se sitúa en los 173 millones de euros según el último informe de la Cámara de Cuentas de Aragón, órgano que además ha advertido de "numerosas irregularidades contables" en la gestión de la operación.

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El PSOE de Zaragoza ha exigido "más transparencia, más responsabilidad institucional y menos propaganda" en lo que respecta al futuro del Real Zaragoza y al proyecto del nuevo estadio de La Romareda.