El uno a uno del Real Zaragoza. Adrián y la indignidad absoluta
El portero fue lo más salvable pese a encajar dos goles, con varias paradas y un penalti detenido. Debutó Tobajas y muy pocos se salvaron de la nulidad total
El Real Zaragoza cuajó un muy mal partido en el que Adrián que evitó dos goles claros y que detuvo un penalti que él cometió tras un claro error defenso y que fue mandado repetir por entrar al área. Tobajas debutó y Saidu marcó aunque fue un manojo de nervios. Partido nefasto del resto, con especial nota negativa para El Yamiq, Rado, Toni Moya, Kodro o Álex Gomes.
Adrián Rodríguez | 6 |
Desafortunado. No gana nunca, pero paró varias y detuvo un penalti repetido.
Juan Sebastián | 2 |
Flojo. No estuvo cómodo nunca atrás y en ataque apenas aportó con sentido
El Yamiq | 0 |
Desastroso. Partido indigno a todos los niveles, sin ritmo, lento y con muchos fallos.
Radovanovic | 0 |
Ido. Volvió para lesionarse otra vez y firmar un muy mal primer tiempo en el eje.
Tasende | 2 |
Insustancial. Le faltó firmeza atrás y mandó centros al limbo en su regreso al once.
Saidu | 4 |
Desigual. Empezó bien, marcó y fue un manojo de nervios. Pudo ver la roja.
Toni Moya | 0 |
Alicaído. No dio fluidez al juego ni aportó soluciones y culminó todo en el 1-3.
Keidi Bare | 3 |
Revolucionado. Confundió la intensidad con nervios, se le vio mucho y produjo poco.
Marcos Cuenca | 1 |
Nulo. Poco certero en dos remates y sin aportación para ser cambiado pronto.
Pinilla | 2 |
Sobrepasado. El partido le volvió a pasar por encima y apenas aportó peligro.
Dani Gómez | 2 |
Perdido. Mil batallas nada productivas y algún desmarque. Nada más...
También jugaron
Kenan Kodro. Invisible |0|
Sebas Moyano. Gris |2|
Álex Gomes. Terrible |0|
Larios. Negado |0|
Tobajas. Debutante |5|
Suscríbete para seguir leyendo
- Ibai Gómez es el entrenador elegido por el Real Zaragoza
- El inmenso dolor de Néstor Pérez, el segundo entrenador del Real Zaragoza: En el nombre del padre
- El Real Zaragoza ultima la llegada de Drulic a la Ciudad Deportiva y la de Diego Serrano como entrenador del filial
- El Real Zaragoza que cambiará de arriba abajo y la sacudida en la propiedad de la SAD
- David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: 'El mal del equipo se resume en la falta de contundencia en ambas áreas
- La claves económicas del descenso del Real Zaragoza a Primera RFEF: en torno al 40% del presupuesto, menos ingresos, reconstrucción masiva de la plantilla, bajón en los gastos...
- Váyanse todos y déjennos morir en paz: La contracrónica del Valladolid-Real Zaragoza
- Jardí, Rubén Díez, el nuevo Real Zaragoza de Lalo Arantegui y una responsabilidad histórica