El uno a uno del Real Zaragoza. Adrián y la indignidad absoluta

El Real Zaragoza cuajó un muy mal partido en el que Adrián que evitó dos goles claros y que detuvo un penalti que él cometió tras un claro error defenso y que fue mandado repetir por entrar al área. Tobajas debutó y Saidu marcó aunque fue un manojo de nervios. Partido nefasto del resto, con especial nota negativa para El Yamiq, Rado, Toni Moya, Kodro o Álex Gomes.

Adrián Rodríguez | 6 |

Desafortunado. No gana nunca, pero paró varias y detuvo un penalti repetido.

Juan Sebastián | 2 |

Flojo. No estuvo cómodo nunca atrás y en ataque apenas aportó con sentido

El Yamiq | 0 |

Desastroso. Partido indigno a todos los niveles, sin ritmo, lento y con muchos fallos.

Radovanovic | 0 |

Ido. Volvió para lesionarse otra vez y firmar un muy mal primer tiempo en el eje.

Tasende | 2 |

Insustancial. Le faltó firmeza atrás y mandó centros al limbo en su regreso al once.

Saidu | 4 |

Desigual. Empezó bien, marcó y fue un manojo de nervios. Pudo ver la roja.

Toni Moya | 0 |

Alicaído. No dio fluidez al juego ni aportó soluciones y culminó todo en el 1-3.

Keidi Bare | 3 |

Revolucionado. Confundió la intensidad con nervios, se le vio mucho y produjo poco.

Marcos Cuenca | 1 |

Nulo. Poco certero en dos remates y sin aportación para ser cambiado pronto.

Pinilla | 2 |

Sobrepasado. El partido le volvió a pasar por encima y apenas aportó peligro.

Dani Gómez | 2 |

Perdido. Mil batallas nada productivas y algún desmarque. Nada más...

También jugaron

Kenan Kodro. Invisible |0|

Sebas Moyano. Gris |2|

Álex Gomes. Terrible |0|

Larios. Negado |0|

Tobajas. Debutante |5|