Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Joan PlazaAlcantarillazos ZaragozaCasademont El PeriódicoCiclista ZaragozaReal ZaragozaElecciones Andalucía
instagramlinkedin

El uno a uno del Real Zaragoza. Adrián y la indignidad absoluta

El portero fue lo más salvable pese a encajar dos goles, con varias paradas y un penalti detenido. Debutó Tobajas y muy pocos se salvaron de la nulidad total

Adrián detiene el penalti a Corredera, después repetido.

Adrián detiene el penalti a Corredera, después repetido. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Santiago Valero

Santiago Valero

El Real Zaragoza cuajó un muy mal partido en el que Adrián que evitó dos goles claros y que detuvo un penalti que él cometió tras un claro error defenso y que fue mandado repetir por entrar al área. Tobajas debutó y Saidu marcó aunque fue un manojo de nervios. Partido nefasto del resto, con especial nota negativa para El Yamiq, Rado, Toni Moya, Kodro o Álex Gomes.

Adrián Rodríguez | 6 |

Desafortunado. No gana nunca, pero paró varias y detuvo un penalti repetido.

Juan Sebastián | 2 |

Flojo. No estuvo cómodo nunca atrás y en ataque apenas aportó con sentido

El Yamiq | 0 |

Desastroso. Partido indigno a todos los niveles, sin ritmo, lento y con muchos fallos.

Radovanovic | 0 |

Ido. Volvió para lesionarse otra vez y firmar un muy mal primer tiempo en el eje.

Tasende | 2 |

Insustancial. Le faltó firmeza atrás y mandó centros al limbo en su regreso al once.

Saidu | 4 |

Desigual. Empezó bien, marcó y fue un manojo de nervios. Pudo ver la roja.

Toni Moya | 0 |

Alicaído. No dio fluidez al juego ni aportó soluciones y culminó todo en el 1-3.

Keidi Bare | 3 |

Revolucionado. Confundió la intensidad con nervios, se le vio mucho y produjo poco.

Marcos Cuenca | 1 |

Nulo. Poco certero en dos remates y sin aportación para ser cambiado pronto.

Pinilla | 2 |

Sobrepasado. El partido le volvió a pasar por encima y apenas aportó peligro.

Dani Gómez | 2 |

Perdido. Mil batallas nada productivas y algún desmarque. Nada más...

También jugaron

Kenan Kodro. Invisible |0|

Sebas Moyano. Gris |2|

Álex Gomes. Terrible |0|

Larios. Negado |0|

Tobajas. Debutante |5|

Noticias relacionadas

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ibai Gómez es el entrenador elegido por el Real Zaragoza
  2. El inmenso dolor de Néstor Pérez, el segundo entrenador del Real Zaragoza: En el nombre del padre
  3. El Real Zaragoza ultima la llegada de Drulic a la Ciudad Deportiva y la de Diego Serrano como entrenador del filial
  4. El Real Zaragoza que cambiará de arriba abajo y la sacudida en la propiedad de la SAD
  5. David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: 'El mal del equipo se resume en la falta de contundencia en ambas áreas
  6. La claves económicas del descenso del Real Zaragoza a Primera RFEF: en torno al 40% del presupuesto, menos ingresos, reconstrucción masiva de la plantilla, bajón en los gastos...
  7. Váyanse todos y déjennos morir en paz: La contracrónica del Valladolid-Real Zaragoza
  8. Jardí, Rubén Díez, el nuevo Real Zaragoza de Lalo Arantegui y una responsabilidad histórica

El uno a uno del Real Zaragoza. Adrián y la indignidad absoluta

El uno a uno del Real Zaragoza. Adrián y la indignidad absoluta

La crónica del Real Zaragoza-Sporting. La infamia trae ya el infierno

La crónica del Real Zaragoza-Sporting. La infamia trae ya el infierno

La afición del Real Zaragoza está esperando la salida del autobús del equipo: "De La Romareda no vais a salir"

La afición del Real Zaragoza está esperando la salida del autobús del equipo: "De La Romareda no vais a salir"

Keidi Bare, sobre los gritos de "jugadores, mercenarios" en el Ibercaja Estadio: "Duelen mucho, porque nosotros lo hemos dado todo"

El Real Zaragoza firma su sentencia ante el Sporting de Gijón (1-3)

El Real Zaragoza firma su sentencia ante el Sporting de Gijón (1-3)

Más de un millar de seguidores del Real Zaragoza cargan contra todos en una tímida protesta: "Fuera incompetentes"

Más de un millar de seguidores del Real Zaragoza cargan contra todos en una tímida protesta: "Fuera incompetentes"

Rober entra en la convocatoria del Real Zaragoza aunque tiene muy difícil jugar

Rober entra en la convocatoria del Real Zaragoza aunque tiene muy difícil jugar

El rival del Real Zaragoza. Borja Jiménez y un Sporting distraído

El rival del Real Zaragoza. Borja Jiménez y un Sporting distraído
Tracking Pixel Contents