El Real Zaragoza tiene que decidir con Jaime Vallejo, que ha logrado el ascenso a Segunda con el Eldense

Jaime Vallejo logró con el CD Eldense el retorno del equipo alicantino a Segunda División tras la victoria ante el Atlético Madrileño que, unida a la derrota del Sabadell, supone esa vuelta matemática faltando una jornada a una categoría que perdió el curso pasado, cuando fue una amenaza para el descenso de un Real Zaragoza que ahora está a punto de consumarse a Primera RFEF. El club aragonés cedió, tras renovar por un año el verano pasado, al lateral zurdo navarro, pero posee una opción unilateral para prorrogar su contrato por tres años, hasta 2029, siendo jugador del primer equipo a todos los efectos y con fecha límite del 30 de junio para ejecutarla.

Jaime Vallejo ha participado en 17 partidos con el Eldense en Primera RFEF, 7 de ellos de inicio, con un gol y una asistencia en 627 minutos, pero ha tenido que pasar una grave lesión en este curso, ya que sufrió a mediados de noviembre una fractura-luxación con afección ósea y de ligamentos en el tobillo izquierdo, que obligó a que pasara por el quirófano y estuviera de baja más der cuatro meses para volver a finales de marzo.

Antes de esa lesión había tenido bastante espacio con Javier Cabello primero y después con Claudio Barragán, que tomó las riendas en la novena cita liguera procedente del filial, ya que había jugado en 10 de las primeras 12 jornadas, con cuatro presencias en el once y, tras volver de la lesión, ha participado siete más, con tres titularidades con Claudio, incluida la del Atlético de Madrid del sábado que supuso el ascenso matemático de un Eldense en el que también milita el exzaragocista Manu Molina.

El Zaragoza no ha comunicado aún a los agentes de Jaime Vallejo su intención con el lateral nacido en Corella, que tendría opciones de seguir en el Eldense y jugar en Segunda, la categoría que está a punto de perder el equipo que puede ejecutar su opción hasta 2029.

Vallejo llegó a a la Ciudad Deportiva en cadetes procedente del Tudelano y fue subiendo peldaños en la cantera zaragocista, jugando la Youth League con el equipo juvenil de Iván Martínez y logrando el ascenso con el filial a Segunda RFEF. Sufrió una grave lesión en el cruzado de la rodilla en abril de 2024 jugando con el Aragón y volvió para tener minutos con el primer equipo. Vallejo llegó a debutar la temporada pasada con el Real Zaragoza, con Miguel Ángel Ramírez en el banquillo, y participó en dos partidos, aunque en ninguno fue titular. Su estreno se produjo el 7 de febrero en Albacete, aunque solo jugó un par de minutos. Su segunda aparición fue el 1 de marzo y en el duelo ante los asturianos estuvo nueve minutos sobre el césped.

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En verano y tras renovar por un año con el filial y hacer la concentracoión en Los Ángeles de San Rafael con Gabi se decidió su salida a principios de agosto, ya que al no ser sub-23 no podía alternar ambos equipos y por eso se marchó al Eldense, donde a pesar de su grave lesión ha tenido bastantes minutos y ya conoce la categoría a la que puede caer el Zaragoza