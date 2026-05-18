El Real Zaragoza ya espera a Ibai Gómez: firmará su contrato esta semana

Desde hace unas semanas es Ibai Gómez el elegido por Lalo Arantegui para acometer el proyecto de la próxima temporada y el entrenador bilbaíno, de 36 años, que tenía otras posibilidades en Portugal, Inglaterra o Sudamérica, además de algún tanteo en la categoría de plata, ya dio el sí a su llegada para hacerse cargo del equipo zaragocista en Primera RFEF, si bien en caso de una quimérica permanencia en Segunda también su candidatura hubiera sido la elegida y no se habría optado por la continuidad de David Navarro, que en teoría al acabar la temporada debe regresar a la coordinación entre la cantera y el primer equipo, mientras que sus ahora ayudantes, Néstor Pérez y Quique García, se integrarán en la secretaría técnica del club para la que llegaron al arribar Lalo al club.

El Zaragoza está decidido a apostar por Ibai, con un contrato por una temporada y con opción a otra en caso de ascenso y retorno a Segunda, y el técnico también le seduce llegar al club aragonés, por lo que a mediados de esta semana quedará ya todo rubricado para que tome las riendas del equipo, si bien el anuncio oficial no tendrá lugar hasta que se produzca un descenso que ya parece del todo inevitable y que puede llegar en Las Palmas. La revolución en la plantilla en Primera RFEF será absoluta, una hoja casi en blanco, algo que también asume Ibai.

Apuesta firme de Lalo

El entrenador nacido en Bilbao (11-11-1989) es apuesta firme de Lalo, que tenía otros candidatos del mismo perfil de juventud, pero que siempre tuvo en Ibai al favorito, y también del secretario técnico zaragocista, Fran Gracia, con quien le une una buena relación. Tiene una experiencia corta en los banquillos, empezando en el juvenil del Santutxu, con el ascenso en el Arenas de Getxo en Segunda RFEF, además de dirigir a la selección de la República Dominicana durante los Juegos de 2024 y los 15 partidos que estuvo en la categoría de plata en esta temporada a los mandos del Andorra, con un buen comienzo y con una caída posterior que llevó su destitución para que Carles Manso tomara su relevo, si bien con la alargada sombra de Piqué, máximo accionista, en el conjunto del Principado tras la mayor independencia con la que trabajó allí Ibai.

El nuevo director deportivo apuesta fuerte por un entrenador joven, con las ideas claras y un gusto muy definido por el balón, aunque sin experiencia en Primera RFEF. Hace dos semanas se produjo la reunión definitiva con Ibai que terminó por cerrar todos los detalles de su llegada y por convencer a las dos partes de unir sus caminos. Es lo que se va a rubricar en estos días, un acuerdo que nadie admite en público, pero que nadie niega en el entorno del entrenador bilbaíno, muy ilusionado con esta nueva etapa.

Llegaría acompañado de dos de sus habituales, los asistentes Iñigo Larriqueta y David Vinatea, que han estado con él en sus anteriores etapas, tanto en el club andorrano como en el Arenas o en la selección de la República Dominicana mientras que el preparador físico sería Adolfo Madrid

Su cuerpo técnico

Ibai tiene ademas vínculos estrechos con Zaragoza y le seduce mucho la posibilidad de dirigir al conjunto aragonés, a donde llegaría acompañado de dos de sus habituales, los asistentes Iñigo Larriqueta Larri y David Vinatea, que han estado con él en sus anteriores etapas, tanto en el club andorrano como en el Arenas o en la selección de la República Dominicana mientras que el preparador físico sería Adolfo Madrid que también estuvo con él en el Andorra.

Ibai Gómez tuvo una prolífica carrera como futbolista, desempeñándose como un mediapunta o extremo con clase y buen pie. Despuntó en el Athletic de Bilbao y en el Deportivo Alavés, donde vivió el grueso de su carrera deportiva, siempre en Primera División. Después tuvo una experiencia en Irán y disputó tan solo siete partidos con el Deportivo de La Coruña en Primera RFEF en su primer contacto con la nueva categoría de bronce del fútbol español y hacia la que se encamina el Real Zaragoza. Anunció en noviembre del 2022 anunció su retirada, justo antes de cumplir los 33 años, para centrarse en su sueño de ser entrenador.

Su carrera de jugador y entrenador

Primero dirigió al Santutxu juvenil con Fernando Amorebieta, excompañero suyo en el Athletic, como ayudante. Después fue el técnico de la selección olímpica de República Dominicana en los Juegos de París 2024, donde estuvo además encuadrado en el mismo grupo de España, a la postre medalla de oro.

Tras ello, firmó por el Arenas de Getxo de Segunda RFEF, con quien consiguió el ascenso a Primera RFEF con unos registros de 50 goles a favor y solo 24 en contra en 34 partidos. Ya en enero, en mitad de temporada, tuvo ofertas para dirigir en Segunda División, pero se mantuvo en el banquillo del conjunto vasco hasta que, el pasado verano, fichó por el Andorra, aunque también fue candidato al banquillo del Huesca hace ahora un año.

Le gusta que sus equipos sean protagonistas con el balón, que manejen el partido y tengan la iniciativa, y la presión muy alta para contragolpear. Es un entrenador que trabaja bien la mentalización y la motivación de sus jugadores y que prima también el entrenamiento invisible

Su inicio de curso fue espectacular, con cuatro victorias (una de ellas en el Ibercaja Estadio por 1-3 en la segunda jornada y otra en El Sardinero contra el Racing), dos empates y una sola derrota, pero una mala racha de ocho partidos consecutivos sin victorias y con solo tres puntos acabó con su destitución. En cuanto a su estilo de juego, a Ibai Gómez le gusta que sus equipos sean protagonistas con el balón, que manejen el partido y tengan la iniciativa, y la presión muy alta para contragolpear. Además, apuesta por tener a la defensa muy adelantada y que los jugadores estén muy juntos. Es un entrenador que trabaja bien la mentalización y la motivación de sus jugadores y que prima también el entrenamiento invisible, ya que por ejemplo en su etapa en el Andorra también incorporó a un diestista en su equipo de trabajo