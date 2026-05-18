El Real Zaragoza más infame de la historia y la apuesta de Lalo Arantegui por Ibai Gómez para volver a Segunda

El destino final del Real Zaragoza va dibujándose de manera agónica cada semana. Aunque aún no sea definitivo, ya es definitivo. Contra el Sporting sufrió la penúltima estocada a la espera de recibir la última el próximo fin de semana. Fue otro ejercicio de impotencia, incapacidad e ineptitud de un equipo malísimo con unos jugadores malísimos que hace días que tiraron la toalla. Con la llegada de David Navarro, en algún momento pareció que el Zaragoza podía salvar el pescuezo. Fue otro espejismo. Pronto volvió a hundirse por sus propios deméritos, un cataclismo deportivo que no ha evitado ni siquiera el hundimiento histórico del Cádiz.

Ese ha sido el escenario con el que Lalo Arantegui ha tenido que convivir desde su vuelta a la dirección deportiva de la SAD en marzo, jugando con dos barajas al mismo tiempo a la espera de conocer la categoría en la que militará el equipo la próxima temporada. Hace semanas que se vislumbraba por dónde iban a ir los tiros. El director deportivo ya trabajaba en ese supuesto. Hoy ya está muy claro qué sucederá.

Arantegui es un ejecutivo que coloca el concepto de la anticipación entre sus prioridades a la hora de construir sus proyectos. Da mucho valor a tomar la iniciativa y a adelantar el trabajo tanto como le sea posible. No cree en la improvisación ni en dejar excesivos deberes para el final. No le gusta que le pille el toro. Le gusta tener las plantillas bien perfiladas al inicio de cada pretemporada. Ser dueño de sus actos y no rehén de deseos ajenos.

Desde su regreso al Real Zaragoza, Lalo se encontró con una dificultad añadida tras la reacción ante el Cádiz, el Almería y el Racing: hubo un tiempo que tuvo que trabajar a ciegas. De ahí que el perfil de los futbolistas que contrató en sus primeros movimientos de futuro tuvo denominadores en común: jugadores frontera, que servían tanto para Segunda como para Primera RFEF. Por ejemplo, Jaume Jardí, extremo zurdo del Nástic de Tarragona o Rubén Díez, centrocampista ofensivo aragonés que milita en el Ceuta.

Ese mismo patrón es el que ha seguido a la hora de apostar por el próximo entrenador del Real Zaragoza, que será Ibai Gómez si no ocurre una circunstancia inesperada. Técnico de la nueva hornada, de solo 36 años, fue jugador del Athletic o el Alavés. Empezó su carrera en los banquillos en el fútbol formativo del País Vasco dirigiendo al Santutxu juvenil. Luego pasó por la selección olímpica de la República Dominicana y el Arenas de Getxo en Segunda RFEF, con el que ascendió a Primera RFEF.

Lalo Arantegui posa en su despacho en la Ciudad Deportiva. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Su buen trabajo en el fútbol semiprofesional le sirvió para que el Andorra apostara por él el pasado verano en Segunda División: empezó muy bien la temporada pero una racha de ocho partidos sin ganar le costó el puesto. Gerard Piqué lo había contratado por su manera de entender el juego: quiere equipos que lleven la iniciativa, con sello propio, protagonistas con el balón, presión alta, juego rápido tras recuperación y muy activos físicamente.

Ibai llegará al Real Zaragoza en el peor momento deportivo de toda su historia. Eso es una desventaja evidente, pero también una ventaja manifiesta: le será difícil caer más bajo. Llegará aquí para una primera tarea: construir un proyecto de ascenso para que el equipo aragonés regrese a Segunda División en solo un año. Tiene poca experiencia, factor poco importante. Lo relevante es la cualificación.

El mayor déficit de Lalo Arantegui en su anterior etapa como director deportivo del club fue la contratación de entrenadores (Natxo González, con el que empastó pero se marchó al Deportivo por la puerta de atrás, Imanol Idiakez, Lucas Alcaraz, Víctor Fernández, con el que la relación fue tormentosa, Rubén Baraja e Iván Martínez).

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Con Natxo y con Víctor visualizó la gloria pero no la conquistó. Qué días aquellos con los playoffs a la vista. Con el resto falló. Este año apostó por darle la recta final de la temporada a David Navarro. Le ha salido mal. Ha quedado demostrado que tiempo había. Ibai Gómez, su próxima carta, espera ya en la puerta de entrada. Será su primera gran decisión y la que condicionará el medio y largo plazo. Nadie saber mejor que el Real Zaragoza de esta temporada qué consecuencias tiene fallar en la elección de los entrenadores.