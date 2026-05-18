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Silencio, caras largas y sesión compensatoria con Soberón también dando por finalizada su temporada

El delantero, que sufre una flebitis en el pie derecho, tiene que guardar reposo y será baja en las dos jornadas que restan aumentando la enfermería hasta casi el infinito y la sensación de abandono del equipo antes de certificar su descenso a Primera RFEF

David Navarro dialoga con Álex Gomes en el entrenamiento.

David Navarro dialoga con Álex Gomes en el entrenamiento. / JAIME GALINDO

Santiago Valero

Santiago Valero

La sentencia virtual del descenso a Primera RFEF con la derrota indignante ante el Sporting de Gijón en la enésima demostración de impotencia del Real Zaragoza provocó una sesión de caras largas y tristeza y abatimiento, compensatoria para los titulares ante el conjunto sportinguista y de mayor carga física para los suplentes y no convocados ante el conjunto gijonés, incluidos los canteranos Tobajas, que debutó con la camiseta zaragocista el domingo, Terrer, Barrachina, Monzón y los porteros Obón o Calavia. El equipo guardará fiesta este martes y volverá el miércoles al trabajo.

Todo dirigido por David Navarro, aunque con un silencio más sepulcral en muchos momentos que otros días. Al técnico se le vio hablar con el central Álex Gomes, que jugó en el lateral derecho en el tramo final y que tuvo una mala actuación, en consonancia con el resto del equipo, ya que solo el meta Adrián se salvó de la quema. Gomes falló en la acción que provocó el 1-3 del cuadro sportinguista por medio de Amadou a puerta vacía.

El Yamiq y Radovanovic acabaron lesionados ante el Sporting y pueden unirse a una amplia lista de bajas, en la que de momento están seguros Francho, Insua, Tachi, Valery, Soberón, Andrada, Paulino y con Aguirregabiria, Guti o Rober también como probables ausencias en Las Palmas

La tragedia del descenso a Primera RFEF, que puede ser matemático este domingo en el estadio de Gran Canaria ante la UD Las Palmas, se va a vivir en un Zaragoza muy diezmado por las bajas, a las que suma una más, puesto que Soberón, que no jugó ante el Sporting por sanción tras ser expulsado en Valladolid sufre, tras ser sometido a pruebas médicas, "una flebitis superficial leve en el dorso de su pie derecho, dolencia que le obliga al reposo en la actividad física durante 15-20 días", por lo que no estará ni ante Las Palmas ni el Málaga, donde tampoco lo harán con total seguridad los lesionados Tachi, Valery, Francho, que será operado en el menisco de su rodilla derecha esta semana, Insua y Paulino, si bien este no tiene ficha desde enero, además de Andrada, sancionado con 13 partidos tras el derbi ante el Huesca y que dejará el Zaragoza con ocho por cumplir.

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David Navarro dialoga con su segundo, Néstor Pérez, este lunes.

David Navarro dialoga con su segundo, Néstor Pérez, este lunes. / JAIME GALINDO

Panorama desolador de bajas

Guti, con molestias en la rodilla derecha, donde sufrió una rotura parcial del ligamento lateral interno a finales de enero en Albacete, también apunta a perderse los dos duelos que restan. Mientras, Rober y Aguirregabiria están pendientes de sus molestias en la planta del pie y en la rodilla por un esguince leve, pero es complicado que jueguen, más en el caso del extremo que en el del lateral. Además, El Yamiq y Radovanovic, ambos con problemas en el isquio, acabaron lesionados el duelo ante el Sporting y Tasende y Juan Sebastián tambiémn pidieron el cambio por molestias, por lo que el panorama para el domingo es desolador para un Zaragoza que ahora mismo recupera a Pomares tras su sanción.

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