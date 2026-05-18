Alejandro Francés se derrumba tras perder con el Girona y se queda al borde del descenso a Segunda Divisón

El final de la temporada está más cerca que nunca y los clubes tanto de Primera como de Segunda División comienzan a divisar su destino final, tanto para lo bueno como para lo malo. En LaLiga EA Sports ya se conoce que el Real Oviedo vuelve a la categoría de plata, el Mallorca se acerca más que nunca tras una dolorosa derrota contra el Levante y el Girona se asoma al abismo después de varias jornadas con una relativa tranquilidad claisifcatoria. En este último milita uno de los defensas más talentosos que ha sacado el Real Zaragoza de la ciudad deportiva, que dejó la capital aragonesa hace dos años: Alejandro Francés.

El zaragozano se fue traspasado por 3,5 millones de euros a un Girona que jugaba la Champions League. Tras un curso en el que no llegaron los resultados esperados y ya rozaron la zona roja, esta temporada debía ser reivindicativa para el defensor y así ha sido en cierta parte, al menos durante la segunda parte de la misma: 25 partidos, casi 1.300 minutos y dos pases de gol. Francés salió de titular ayer en uno de los partidos más impoortantes de la liga para los de Míchel, una victoria contra un Atleti que no se jugaba nada equivalía prácticamente a la permanencia, pero no fue así.

Un solitario gol de Lookman para los locales sentenciaba a la agonía al club gironí decimoctavo con 40 puntos), dejando su destino en manos del Elche CF (decimoséptimo con 42), que con sólo puntuar asegurará su presencia en Primera tras su temporada de ascenso y desterrará a los infiernos de la Hypermotion al conjunto catalán. Francés jugó 87 minutos hasta que se lesionó en la recta final del encuentro. Se fue acompañado de las asistencias por las bandas y tras el pitido final que complicaba la vida a su club, éste rompió a llorar desconsoladamente en el banquillo, fruto de la frutración del resultado como de no haber podido acabar el partido sobre el verde.

Francés se derrumba en medio del campo tras su lesión / EFE/ Mariscal

Bryan Gil, que también fue sustituido por lesión en el minuto 56, se dio cuenta de la situación y fue a consolarle inmediatamente, consciente de que la temporada se les ha truncado por completo, a falta de disputar la jornada 38.

La permanencia más peleada en décadas

Y es que las imágenes de Francés reflejan el dolor que puede suponer perder uno de estos partidos tan cruciales, en un año que la permanencia está más peleada que nunca. Con el Sevilla y el Alavés virtualmente salvados, tras mucho sufrimiento por igual, hay hasta cinco equipos metidos en la pomada de la salvación:

Levante UD (15º): prácticamente deshauciados hace siete jornadas, pero tres victorias consecutivas en las últimas tres fechas les ha dado oxígeno de sobra para creer.

CA Osasuna (16º): otros que se pueden llevar un susto, aunque se tienen que dar muchos resultados para que los navarros vuelvan a Segunda. Llevan cuatro partidos sin ganar.

Elche CF (17º): en el limbo durante todo el segundo tramo de la temporada. El triunfo ayer contra el Getafe de Bordalás les ha sacado de los puestos de descenso de cara al último partido contra el Girona. Si puntúan, se mantienen.

Girona FC (18º): para los de Míchel ganar es un deber, hundirían al equipo de Éder Sarabia en el abismo con total seguridad. Juegan con el factor de campo a favor.

RCD Mallorca (19º): los piratas de Las Baleares han naufragado pese a tener al segundo máximo artillero de la categoría, Vedat Muriqi, con 22 goles. Les toca ganar y esperar resultados para no acompañar al Oviedo a la famosa Liga 'Hipertensiones'.

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Dos de estos equipos volverán a Segunda División el próximo fin de semana. Con el exzaragocista Alejandro Francés en duda para el partido en Montilivi, este partido frente al Atlético de Madrid ha podido ser el último en Primera División con el conjunto gironí, en un final de temporada no apto para cardiacos