CaixaBank reúne a 30 voluntarios en un entrenamiento con el Real Zaragoza Genuine

Una treintena de Voluntarios CaixaBank se han sumado a un entrenamiento con el Real Zaragoza Genuine en la Ciudad deportiva del Real Zaragoza, en esta jornada han participado 62 jugadores del equipo Genuine del Real Zaragoza, en el marco del ‘Mes Social’ de CaixaBank, una iniciativa impulsada por Voluntariado CaixaBank con el objetivo de acercar la práctica del voluntariado a la sociedad a través de actividades solidarias. La actividad ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación Real Zaragoza.

Durante todo el mes de mayo y principios de junio, Voluntariado CaixaBank celebra la cuarta edición del ‘Mes Social’, con la que moviliza a empleados del Grupo CaixaBank y de la Fundación” la Caixa”, así como a sus familiares, amigos y clientes en todo el territorio. Las actividades están alineadas con sus ejes estratégicos: Educación Financiera, Digitalización, Impulso Profesional, Acompañamiento y Medioambiente.

Esta edición coincide con el ‘Año Internacional de los Voluntarios y Voluntarias para el Desarrollo Sostenible’, declarado por la ONU, un contexto que refuerza el impulso de acciones solidarias para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva.

Además, el ‘Mes Social’, que cuenta con la colaboración de la Fundación “la Caixa” y empleados del Grupo CaixaBank, está abierto a toda la ciudadanía, que puede inscribirse en las actividades según sus preferencias y disponibilidad a través de la web de Voluntariado CaixaBank.

Voluntariado CaixaBank

Voluntariado CaixaBank se constituye como una de las mayores iniciativas de voluntariado en España y su propósito es acercar la práctica de acciones solidarias a toda la ciudadanía en el Año Internacional de Voluntariado. Con una trayectoria de más de 20 años, la asociación está formada por empleados y exempleados del Grupo CaixaBank y de la Fundación “la Caixa”, así como amigos, familiares, clientes de CaixaBank y todas aquellas personas que quieran participar en actividades solidarias.

Gracias al trabajo conjunto con alrededor de 2.500 entidades sociales y fruto de la implicación de cerca de 24.000 voluntarios, el programa de Voluntariado CaixaBank ayuda a más de 755.000 personas vulnerables en toda España, mediante actividades relacionadas con la educación, la digitalización, el acompañamiento a personas vulnerables y el medioambiente, entre otras.

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El fomento del voluntariado corporativo es una de las líneas de actuación de CaixaBank. Para la entidad, esta es una forma de contribuir a dar respuesta a los retos que demanda la sociedad, a la vez que, a través de la actividad financiera, ofrece servicios y soluciones para entidades sociales y personas en riesgo de vulnerabilidad.