Francho, capitán del Real Zaragoza, operado con éxito de su rodilla derecha

Francho Serrano, capitán del Real Zaragoza, ya ha sido intervenido de la rotura del menisco externo de su rodilla derecha, según ha anunciado el club este martes.

El canterano acumulaba seis meses jugando con molestias en su rodilla y, como recuerda la entidad, "en el encuentro frente al Real Valladolid tuvo que retirarse del terreno de juego al agravarse su dolencia, lo que le obligó a esta intervención que se ha llevado a cabo este martes en el Centro Médico Quirúrgico Olympia QuirónSalud por parte del Dr. Manuel Leyes, jefe del servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica".

"A partir de ahora, Francho comenzará su recuperación y la evolución que presente en las próximas semanas marcara su disponibilidad para reincorporarse progresivamente a la dinámica del equipo", añade el Zaragoza.