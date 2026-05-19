El futuro proyecto del Real Zaragoza en Primera RFEF: Lalo trabaja con un coste de plantilla de unos 5 millones

El inminente descenso a Primera RFEF supone una nueva realidad para un Real Zaragoza en el que en ese escenario lleva trabajando desde su llegada a mediados de marzo Lalo Arantegui y, de momento, sitúa la previsión de gasto para la confección de la plantilla del primer equipo, con la vista puesta en el retorno a Segunda, de algo más de 5 millones de euros para jugadores y cuerpo técnico, sin contar ahí la Ciudad Deportiva y el filial que elevarán el presupuesto deportivo por encima de los 6 millones.

Hay que recordar que la Primera RFEF no tiene límite salarial tal y como se conoce en LaLiga, pero sí que hay unas medidas de control de gasto que se están incrementando y, por ejemplo, el coste de la plantilla no debe superar el 70% de los ingresos previstos, teniendo en cuenta que la cifra actual de negocio, que está en unos 18 millones de euros, verá un drástico descenso, de en torno a unos ocho millones.

Con esas cifras, el Zaragoza será uno de los clubs más poderosos de la categoría (el Tenerife ha subido con un gasto deportivo de 5,7), pero la reducción de las posibilidades económicas del club en la parcela deportiva es más que significativa. Con 12,8 millones de límite salarial, el Zaragoza ha sido el quinto equipo en ese apartado y se va a ir a una categoría de bronce donde el presupuesto deportivo mínimo es de 1,5 millones para los clubs que la integran. El club zaragocista, queda dicho, lo superará con creces.

Cambio total en la plantilla

La revolución será total en un Zaragoza que tendrá una hoja «prácticamente en blanco», como la definió Lalo en este diario al hablar sobre el equipo que habría en caso de descenso. Del actual vestuario solo seguirán uno o dos jugadores, los de salarios más bajos, como Cuenca o Juan Sebastián, ya que hasta Saidu apunta a ser traspasado o cedido. El resto saldrán, en muchos casos por la ruptura de sus contratos los que no los acaban (hasta 17 lo hacen) y en otros, como Bazdar, Pau Sans o Liso, vendidos si lo clubs donde están cedidos no ejecutan sus opciones de compra o no se llega a un acuerdo con ellas como sucede por ahora con la entidad getafeña con Liso.

Lógicamente, los renovados de la cantera para que tengan ficha del primer equipo, Pinilla, Terrer o Barrachina, seguirán, aunque el central puede salir cedido y falta por ver el futuro de Álex Gomes, más cercano a una salida al no llegar a un acuerdo para renovar.

Lalo Arantegui tiene cerrados, además de al entrenador, Ibai Gómez, los fichajes de Jaume Jardí (Nástic) y Rubén Díez (Ceuta), algún futbolista más atado y varios objetivos en Primera RFEF (Diego Fuoli, del Sabadell, Mingo, del Arenteiro, o Ismael Sierra, del Villarreal B). Jastin García se une a la lista de opciones, teniendo en cuenta que la idea del director deportivo es que a 1 de julio la plantilla esté perfilada a un 70%, quizá hasta más porque ha avanzado muchos refuerzos.

En los contratos que está ofreciendo el Real Zaragoza para Primera RFEF en alguno de los fichajes ya cerrados, el salario ronda los 150.000 euros, lo que contrasta con los más de 600.000 euros que tienen de ficha varios futbolistas de la actual plantilla. Lalo rozó el ascenso a Primera en la 17-18, donde el equipo acabó tercero y en playoff, con un límite de 5,7 millones y por ahí están las previsiones para la nueva realidad que viene.